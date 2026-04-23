Сервисы для написания кода с помощью искусственного интеллекта становятся одним из самых горячих направлений в технологической индустрии, и Google не хочет терять позиции. По информации The Information, компания решила создать специальную "оперативную группу", которая будет заниматься совершенствованием внутренних инструментов ИИ-программирования.

Почему Google срочно переходит на ИИ для программирования?

Причиной такого шага стал рост популярности Claude Code от компании Anthropic. Именно этот продукт в Google воспринимают как серьезную угрозу, поскольку новые модели Claude Code, по внутренним оценкам, превосходят возможности собственных решений Gemini в написании кода.

Возглавит новое направление Себастьян Боржо – исследователь из Google DeepMind, который ранее отвечал за направление предварительного обучения моделей. К работе также присоединятся технический директор Google DeepMind Корай Кавукчуоглу (Koray Kavukcuoglu) и соучредитель Google Сергей Брин (Sergey Brin).

Компания планирует развивать как внутренние модели для программирования, так и более широкие возможности агентов ИИ. Особый акцент сделают именно на закрытых корпоративных инструментах: новые модели будут обучать на собственной кодовой базе Google.

Это должно помочь инженерам работать быстрее и эффективнее, но из-за использования внутреннего кода такие решения не смогут стать публичными продуктами.

Одним из главных внутренних инструментов уже сейчас является система под названием Jetski. Именно она помогает сотрудникам автоматизировать написание программного кода. По данным компании, искусственный интеллект уже создает до 50% кода в проектах Google, и руководство хочет поднять этот показатель еще выше.

Для этого Google начнет подробнее отслеживать, насколько активно работники используют Jetski. Компания хочет понять, какие команды применяют инструмент наиболее эффективно, организовать дополнительное обучение и сформировать четкие правила использования ИИ для конкретных задач.

Представитель Google подтвердил, что такие инструменты уже имеют очень широкое распространение внутри компании. По его словам, их использование существенно ускоряет разработку собственных моделей искусственного интеллекта и сопутствующих инструментов, поэтому именно на этом сейчас сосредоточена значительная часть усилий компании.