Компания Google тестирует новую функцию в Search Console, которая позволяет владельцам сайтов отказаться от использования их контента в генеративных функциях поиска. Об этом пишет Mobilesyrup.

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Как будет работать новый "opt-out" для AI-поиска?

Речь идет о таких элементах, как AI Overviews, AI Mode и рекомендации в Google Discover. Если сайт активирует соответствующий переключатель, его страницы больше не будут появляться в AI-сгенерированных ответах.

В то же время компания прямо предупреждает о последствиях такого решения. Сайты, которые откажутся от участия в AI-функциях, потеряют показы и трафик из этих форматов, хотя это не повлияет на классические результаты поиска. В Google отмечают, что этот параметр не будет использоваться как фактор ранжирования для обычного поиска, но полностью отрезает ресурс от генеративных блоков.

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Почему Google вводит такие изменения?

Причиной нововведения стали регуляторные требования в Великобритании, которые обязывают крупные технологические компании предоставить издателям больше контроля над использованием их контента.

Именно поэтому первый этап тестирования функции стартует в Великобритании, после чего Google планирует расширить ее на другие страны. Параллельно компания начала добавлять новые аналитические инструменты в Search Console. Они будут показывать, как именно контент сайтов используется в генеративном поиске – в частности количество показов, страницы, попадающих в ответы, и страны, где они отображаются.

Кроме механизма отказа, Google также расширяет функциональность AI-поиска. В частности, компания увеличивает количество прямых ссылок в генеративных ответах, чтобы пользователи чаще переходили на первоисточники.

Также в Google появляется функция Preferred Sources – инструмент, который позволяет выделять в ответах сайты, на которые пользователь подписан или которым отдает предпочтение.

Это должно частично компенсировать беспокойство издателей, которые указывают, что AI-ответы уменьшают трафик на их сайты.

Конфликт интересов: удобство против трафика

Несмотря на заявления Google о том, что генеративный поиск может увеличивать переходы на сайты, многие издатели и исследователи утверждают обратное – AI-ответы уменьшают потребность пользователя переходить по ссылке.

Новая система создает для владельцев сайтов сложный выбор: оставаться в AI-экосистеме Google и получать потенциальный трафик или полностью исключить себя из генеративных результатов и потерять часть аудитории. Фактически это первая попытка формализовать отношения между традиционным вебом и AI-поиском, который все больше становится стандартным способом взаимодействия с информацией.

Что это означает для будущего поиска?

Тестирование новой функции в Великобритании может стать началом более широких изменений в глобальном поисковом рынке. Если модель “opt-out” станет стандартом, веб-сайты получат больше контроля над тем, как их контент используется в AI-системах.

В то же время это может еще больше обострить дискуссию о будущем классического поиска, поскольку все больше пользователей переходят к AI-инструментам или альтернативным поисковым системам без генеративных ответов.

Таким образом Google оказывается между двумя тенденциями – развитием AI-поиска как основного инструмента и давлением со стороны регуляторов и издателей, которые требуют большей прозрачности и контроля.