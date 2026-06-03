Компанія Google тестує нову функцію в Search Console, яка дозволяє власникам сайтів відмовитися від використання їхнього контенту в генеративних функціях пошуку. Про це пише Mobilesyrup.

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Як працюватиме новий "opt-out" для AI-пошуку?

Йдеться про такі елементи, як AI Overviews, AI Mode та рекомендації в Google Discover. Якщо сайт активує відповідний перемикач, його сторінки більше не з’являтимуться в AI-згенерованих відповідях.

Водночас компанія прямо попереджає про наслідки такого рішення. Сайти, які відмовляться від участі в AI-функціях, втратять покази та трафік із цих форматів, хоча це не вплине на класичні результати пошуку. У Google наголошують, що цей параметр не буде використовуватися як фактор ранжування для звичайного пошуку, але повністю відрізає ресурс від генеративних блоків.

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Чому Google запроваджує такі зміни?

Причиною нововведення стали регуляторні вимоги у Великій Британії, які зобов’язують великі технологічні компанії надати видавцям більше контролю над використанням їхнього контенту.

Саме тому перший етап тестування функції стартує у Великій Британії, після чого Google планує розширити її на інші країни. Паралельно компанія почала додавати нові аналітичні інструменти в Search Console. Вони показуватимуть, як саме контент сайтів використовується в генеративному пошуку – зокрема кількість показів, сторінки, що потрапляють у відповіді, та країни, де вони відображаються.

Окрім механізму відмови, Google також розширює функціональність AI-пошуку. Зокрема, компанія збільшує кількість прямих посилань у генеративних відповідях, щоб користувачі частіше переходили на першоджерела.

Також у Google з’являється функція Preferred Sources – інструмент, який дозволяє виділяти у відповідях сайти, на які користувач підписаний або яким надає перевагу.

Це має частково компенсувати занепокоєння видавців, які вказують, що AI-відповіді зменшують трафік на їхні сайти.

Конфлікт інтересів: зручність проти трафіку

Попри заяви Google про те, що генеративний пошук може збільшувати переходи на сайти, багато видавців та дослідників стверджують протилежне – AI-відповіді зменшують потребу користувача переходити за посиланням.

Нова система створює для власників сайтів складний вибір: залишатися в AI-екосистемі Google та отримувати потенційний трафік або повністю виключити себе з генеративних результатів і втратити частину аудиторії. Фактично це перша спроба формалізувати відносини між традиційним вебом і AI-пошуком, який дедалі більше стає стандартним способом взаємодії з інформацією.

Що це означає для майбутнього пошуку?

Тестування нової функції у Великій Британії може стати початком ширших змін у глобальному пошуковому ринку. Якщо модель “opt-out” стане стандартом, вебсайти отримають більше контролю над тим, як їхній контент використовується в AI-системах.

Водночас це може ще більше загострити дискусію про майбутнє класичного пошуку, оскільки дедалі більше користувачів переходять до AI-інструментів або альтернативних пошукових систем без генеративних відповідей.

Таким чином Google опиняється між двома тенденціями – розвитком AI-пошуку як основного інструменту та тиском з боку регуляторів і видавців, які вимагають більшої прозорості та контролю.