Процесор Google Tensor G6 розчаровує: витік інформації показує, що Pixel 11 може не зацікавити

Наближення анонсу нової лінійки смартфонів від Google традиційно супроводжується витоками про їхню апаратну начинку. Цього разу увага зосереджена на процесорі Tensor G6, який обіцяє стати одним із найбільш неоднозначних рішень компанії за останні роки через нетиповий підхід до вибору основних компонентів.

Якими характеристиками здивує Google Tensor G6?

Розробка нового покоління процесорів Tensor для майбутньої лінійки Pixel 11 супроводжується доволі суперечливими рішеннями з боку інженерів Google. Найбільше занепокоєння викликає графічна складова майбутнього чипа, пише Android Authority.

Дивіться також Чергова жертва дефіциту: через бум ШІ на ринку формується нестача нового компонента

Згідно з останніми даними, Tensor G6 отримає графічний процесор PowerVR CXT-48-1536, який уперше був представлений ще у далекому 2021 році. Це виглядає досить дивно, оскільки навіть поточний чип Tensor G5 використовує відносно сучасніший прискорювач серії DXT.

Такий крок назад у виборі графічного ядра може означати відсутність суттєвого прогресу в ігровій продуктивності, яка і без того не була сильною стороною пристроїв серії Pixel.

Чому Google це робить?

Таке рішення Google пояснюється прагненням максимально зменшити площу кристала процесора. Компанія намагається мінімізувати витрати на виробництво, особливо на фоні постійного зростання вартості оперативної пам'яті.

Імовірно, розробники сподіваються, що спеціалізований нейронний процесор зможе взяти на себе значну частину навантаження, зокрема в задачах, пов'язаних зі штучним інтелектом, компенсуючи застарілу архітектуру графічного ядра.

Однак для кінцевих користувачів, які очікують від флагманів безкомпромісної потужності, такий підхід може стати розчаруванням.

Центральний процесор теж зміниться

Зміни торкнуться і центрального процесора. Замість звичної восьмиядерної архітектури, яка використовувалася в попереднику, Tensor G6 перейде на семиядерну схему. Очікується, що структура буде побудована за форматом 1 + 4 + 2.

Попри зменшення кількості ядер, Google планує використовувати найсучасніші розробки ARM, зокрема ядра C1 Ultra та C1 Pro. Головне потужне ядро зможе працювати на частоті до 4,11 гігагерца, що підтверджується результатами попередніх тестів продуктивності пристрою, яким, імовірно, є Pixel 11 Pro XL.

Подібний перехід на новітні ядра ARM також планує здійснити компанія Samsung у своїх майбутніх рішеннях Exynos.

Таким чином, хоча деякі аспекти нового процесора виглядають як крок уперед завдяки новим ядрам ARM і 2-нанометровій архітектурі, загальна картина з використанням п'ятирічної графіки створює враження певної технологічної регресії заради фінансової вигоди виробника.

Безпека на місці

Попри економію на графіці та кількості ядер, Google не збирається поступатися в питаннях безпеки. Процесор Tensor G6 вийде разом із новим чипом безпеки Titan M3, пише Wcctech. Цей співпроцесор забезпечуватиме апаратний рівень захисту користувацьких даних, зокрема ключів шифрування та біометричної інформації, що є критично важливим для сучасної екосистеми Android.

Що відомо про Pixel 11?

Серія Google Pixel 11, яку очікують у серпні 2026 року, обіцяє стати еволюційним оновленням лінійки з фокусом на нові технології екранів та власні процесори. За даними інсайдерів, до складу серії увійдуть чотири моделі: базовий Pixel 11, компактний флагман Pixel 11 Pro, більший Pixel 11 Pro XL та складаний Pixel 11 Pro Fold.

Дизайн смартфонів збереже впізнавану "смугу камери", але з помітними змінами: на рендерах вона виглядає повністю чорною (без металевої вставки в зоні ліхтарика й датчика температури) та плавно зливається з корпусом завдяки рамці того ж кольору, що й задня кришка.



Google Pixel 11 / Зображення Onleaks/Android Headlines

Габарити пристроїв залишаться майже ідентичними попередникам, проте рамки навколо дисплея стануть значно тоншими, що надасть телефонам більш сучасного вигляду, писало раніше видання Android Headlines.

Важливим оновленням стане перехід на OLED-панелі Samsung нового покоління (M16), які, за даними Tech Advisor, обіцяють рекордну пікову яскравість понад 3000 ніт та кращу енергоефективність. Також повідомляється про заміну модема Samsung на рішення від MediaTek (M90), що має нарешті вирішити хронічні проблеми зі стабільністю зв'язку в телефонах Pixel.

Google планує зосередитися на обчислювальній фотографії та штучному інтелекті (ШІ) для камер, не передбачаючи радикальних змін у сенсорах. З чуток, Pro-моделі можуть отримати 100-кратний зум на основі ШІ та суттєві покращення нічної відеозйомки (Night Sight video), яка тепер може оброблятися безпосередньо на пристрої, без хмари.

Обсяг оперативної пам'яті в Pro-версіях, ймовірно, залишиться на рівні 16 гігабайтів для підтримки локальних моделей Gemini.

Коли вийде Google Pixel 11 із новим процесором?

Очікується, що лінійка Google Pixel 11 з'явиться у 2026 році, ймовірно, під час щорічного літнього заходу Google, який зазвичай проводять у серпні. Раніше Google випускав нові смартфони в жовтні, але останні два покоління презентував раніше.