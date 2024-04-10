Google випустив генератор відео на основі ШІ, але він не для всіх і не для всього

На конференції Cloud Next 2024 компанія Google анонсувала нове розширення для Workspace, яке слугує "помічником у створенні, написанні, виробництві та редагуванні відео". Google Vids, судячи з усього, буде працювати з Документами, Таблицями та Слайдами.

Vids має фіолетову іконку документа з простою кнопкою відтворення всередині. А якщо назва здається вам знайомою, то сервіс Google Video існував ще до придбання YouTube.

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Як це працює

Як каже компанія, фокус і мета цього продукту – "розповідати історії в робочому середовищі", наприклад, створювати звіти про роботу команди, відео з анонсами, навчальні ролики та інше, користуючись "простим у використанні інтерфейсом". Ви також можете ділитися своїм проєктом і співпрацювати з іншими над його створенням.

Коротка демонстрація роботи Google Vids: відео

Ви починаєте з введення запиту "Допоможи мені створити відео", де "описуєте свою ідею з метою, аудиторією та тривалістю".

Щоб додати/прив'язати документ, введіть @ і виберіть щось у Google Диску. Приклад команди: "Святкове оголошення до завершення року для моєї компанії" і прикріплення файлу "Список подій".

Ви також можете вручну вибрати фотографії з Google Фото, щоб плавно вставити їх у відео.

Google Vids створить план і розкадрування, які ви можете редагувати, змінюючи порядок, видаляючи та додаючи елементи.

Наступний крок — вибір стилю відео.

Потім Google "збирає ваш перший начерк із запропонованих сцен зі стокових відео, зображень і фонової музики", включно зі звуковими ефектами. Бібліотека медіафайлів містить мільйони високоякісних записів. Вони об'єднуються на часовій шкалі та в інтерфейсі відеоредактора.

Google рекламує редагування проєкту за допомогою штучного інтелекту, але неясно, чи буде в сервісі саме генерування відеоряду, чи сервіс використовуватиме ШІ лише для "вигадування" концепції та підбору вже готового контенту з бібліотеки відео.

Vids також допоможе з озвучуванням, дозволивши записати власний голос або вибрати попередньо встановлений.

Розширення Vids використовує Gemini, останню модель штучного інтелекту від Google.