Платний Пошук

З виходом ChatGPT весь світ занурився у перегони штучного інтелекту. Багато компаній випустили свої аналоги або прямо зараз їх розробляють. Однією з перших після OpenAI на цьому ринку була саме Google зі своїм безплатним чат-ботом Bard, який тепер перейменувала в Gemini. Компанія, як і конкуренти, намагається впровадити мовну модель в усі можливі сервіси та пристрої. Пошук – не виключення.

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Як тепер стало відомо, корпорація прагне запропонувати особливі функції пошуку на основі штучного інтелекту, і саме за них вона нібито планує стягувати плату.

Джерела, знайомі з планами Google, згадують про вдосконалені пошукові функції на основі ШІ, які стануть частиною нинішніх передплачених сервісів компанії, таких як Gemini Advanced і Google One .

. Також зазначається, що преміум-рівень Пошуку все ще матиме рекламу .

. Якщо ви хочете продовжувати користуватися традиційним Пошуком, то він буде безплатним для всіх.

Google інвестував багато грошей у штучний інтелект, тож немає нічого дивного в тому, що компанія прагне отримати прибуток з готового продукту. Ми ще не знаємо всіх функцій, але вже кілька разів бачили інтерфейс, який зараз тестується обмеженою групою людей в рамках програми Search Labs. Тут, наприклад, буде резюмування довгих матеріалів за допомогою ШІ, кращі пропозиції для ваших запитів та багато іншого.

Звісно, поки що немає чітких термінів запуску цієї функції, тож нам доведеться почекати. Імовірно, першу повноцінну презентацію ми зможемо побачити вже на конференції Google I/O 2024, яка відбудеться наступного місяця.