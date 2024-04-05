Платный Поиск

С выходом ChatGPT весь мир погрузился в гонку искусственного интеллекта. Многие компании выпустили свои аналоги или прямо сейчас их разрабатывают. Одной из первых после OpenAI на этом рынке была именно Google со своим бесплатным чат-ботом Bard, который теперь переименовала в Gemini. Компания, как и конкуренты, пытается внедрить языковую модель во все возможные сервисы и устройства. Поиск – не исключение.

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Как теперь стало известно, корпорация стремится предложить особые функции поиска на основе искусственного интеллекта, и именно за них она якобы планирует взимать плату.

Источники, знакомые с планами Google, упоминают об усовершенствованных поисковых функциях на основе ИИ, которые станут частью нынешних подписных сервисов компании, таких как Gemini Advanced и Google One .

. Также отмечается, что премиум-уровень Поиска все еще будет иметь рекламу .

. Если вы хотите продолжать пользоваться традиционным Поиском, то он будет бесплатным для всех.

Google инвестировал много денег в искусственный интеллект, поэтому нет ничего удивительного в том, что компания стремится получить прибыль с готового продукта. Мы еще не знаем всех функций, но уже несколько раз видели интерфейс, который сейчас тестируется ограниченной группой людей в рамках программы Search Labs. Здесь, например, будет резюмирование длинных материалов с помощью ИИ, лучшие предложения для ваших запросов и многое другое.

Конечно, пока нет четких сроков запуска этой функции, поэтому нам придется подождать. Вероятно, первую полноценную презентацию мы сможем увидеть уже на конференции Google I/O 2024, которая состоится в следующем месяце.