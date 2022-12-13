Google виключила Росію з переліку країн проєкту "Рік у пошуку"

Американська компанія Google не опублікує найпопулярніші пошукові запити в Росії, так, як вона це робить для низки інших країн. Про це повідомили у прес-службі компанії.

Як повідомляє 24 канал, американська Google виключила Росію з проєкту "Рік у пошуку" та не публікуватиме проміжні підсумки найпопулярніших в країні запитів протягом року.

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Нагадаємо, в рамках проєкту "Рік у пошуку" Google визначала найпопулярніші пошукові запити в Росії з 2016 року. Останній список найпопулярніших запитів для Росії було опубліковано компанією в грудні минулого року.

Окрім країни-терористки Google не визначає найпопулярніші запити у низці інших країн, зокрема в:

Бангладеш,

Білорусі,

Болгарії,

Казахстані,

Китаї,

Сербії,

Сирії,

Уганді та низці інших країн

Найпопулярніший запит в Україні

Пошуковим запитом року, який показав найбільше зростання за 2022 рік у Google Україна, став "Карта повітряних тривог". Другий за популярністю – "Новини України", а на третьому місці – "єДопомога".

Усе це пов'язано з повномасштабним вторгненням Росії на територію України, після якого країна-агресорка все більше наближається до статусу повного вигнанця у світовій спільноті.

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До речі, у загальносвітовому рейтингу цього року найпопулярнішим запитом у Google стала гра-головоломка Wordle. Ще користувачі пошукової системи часто шукали дані, пов'язані з матчами з крикету між Англією та Індією, війною в Україні, а також королевою Великої Британії Єлизаветою II, яка померла у вересні.