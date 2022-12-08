Для порівняння зазначимо, що торік одними з найпопулярніших новинних запитів стали вакцини проти COVID-19, події в Афганістані та криптовалюта Dogecoin. На першому місці серед телешоу опинилася "Гра в кальмара".

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Найпопулярніші у 2022 році

Найпопулярнішим запитом загалом стала гра Wordle , у якій потрібно вгадувати слова.

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, який виграв суд проти Ембер Герд. Остання, до речі, опинилася на третьому місці рейтингу. Друге місце дісталося Віллу Смітту, який вдарив коміка Кріса Рока на церемонії вручення премії "Оскар". Четвертим найчастіше ґуґлили російського диктатора Путіна. Серед фільмів користувачам були найцікавішими новий " Тор: любов та грім" , "Чорний Адам", Top Gun та "Бетмен".

, "Чорний Адам", Top Gun та "Бетмен". На першому місці серед телешоу опинилась "Ейфорія". Друге місце забрав "Дім дракона".

Найпопулярнішим місцем у користувачів Google Maps виявився Букінгемський палац. За ним – Біґ-Бен та піраміда Хеопса.

Нагадаємо, Google готує важливе оновлення для свого пошуковика. Компанія поступово додає безкінечне прокручування до результатів. Тепер вам не потрібно буде перемикатися на наступну сторінку – достатньо буде просто гортати вниз і система сама додаватиме нові знайдені посилання. Оновлення вже розгорнули для англомовних користувачів у США.