Ви навіть не знаєте, що тренуєте ШІ Google своїми даними: ось як це зупинити

Цифрові гіганти постійно шукають нові ресурси для вдосконалення своїх алгоритмів. Нещодавні зміни у політиці конфіденційності Google перетворили звичайні дії користувачів на масштабний тренувальний полігон для нейромереж, часто без прямого усвідомлення цього самими людьми.

Непомітна зміна з великими наслідками

Сучасна індустрія штучного інтелекту переживає трансформацію: розробники переходять від простого збору інформації з відкритих вебсторінок до аналізу приватного контенту, який люди створюють або завантажують під час використання популярних сервісів. Нещодавно корпорація Google запровадила оновлення налаштувань конфіденційності, яке дозволяє компанії зберігати значно більше ваших персональних даних, включаючи зображення, файли, а також аудіо- та відеозаписи. Цю інформацію використовують для навчання та вдосконалення моделей штучного інтелекту, пише 24 Канал.

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Оновлення відбулося через малопомітну зміну налаштувань пошукових сервісів, про що компанія повідомила у розсилці для клієнтів ще у червні 2026 року. Компанія фактично автоматично включила користувачів у цю розширену програму навчання штучного інтелекту. Офіційно цей крок пояснили прагненням надати людям більше контролю над збереженою історією та персоналізованими рекомендаціями, проте на практиці це відкрило шлях до масового використання медіафайлів для тренування алгоритмів.

Подібно до вашої історії пошукових сервісів, ваші збережені медіафайли також використовуються для розробки та вдосконалення сервісів і технологій Google, включаючи моделі штучного інтелекту та заходи безпеки,

– прокоментувала корпорація Google у листі до користувачів.

Які саме дані потрапляють до нейромереж?

Нові правила стосуються не лише класичного пошуку Google. Вплив оновлення поширюється на цілу екосистему сервісів, серед яких Карти, Покупки, Авіаквитки, Готелі, Перекладач та Новини. Це означає, що будь-яка взаємодія з цими інструментами може залишити цифровий слід, який згодом проаналізує штучний інтелект.

Наприклад, якщо ви використовуєте Google Lens для візуального пошуку об'єкта, просто зробивши фотографію, це зображення тепер можуть зберегти для тренування ШІ. Аналогічна ситуація з функцією Search Live, де голосові запити також стають частиною навчальної вибірки. Навіть практика вимови у Google Перекладачі не залишається приватною – ваші аудіозаписи зберігаються для подальшого аналізу.

Хоча частина цього зберігання є тимчасовою і необхідною для технічного функціонування продукту, компанія прямо зазначає, що медіафайли можуть утримуватися спеціально для навчання генеративних моделей.

Компанія використовує вашу історію для надання, розробки та вдосконалення своїх послуг, наприклад, для навчання генеративних моделей штучного інтелекту, а також для захисту Google, її користувачів і громадськості за допомогою людей-рецензентів,

– додали в офіційній довідковій документації сервісу.

Чому старі методи захисту більше не працюють?

Важливо розуміти, що Google змінила архітектуру налаштувань. Раніше користувачі могли керувати збереженням даних через єдиний пункт "Історія додатків і вебпошуку". Тепер корпорація розділила цей функціонал на два окремі напрямки: дані про активність у вебдодатках та окремі налаштування для пошукових сервісів. Останні за замовчуванням активовані для всіх.

Це означає, що попри ваші попередні спроби обмежити збір даних у налаштуваннях активності, нові правила все одно діятимуть, доки ви не зміните їх вручну. Такий підхід відображає загальногалузеву тенденцію. Наприклад, компанія Meta також активно використовує зображення та медіафайли користувачів для навчання свого штучного інтелекту, включаючи контент, записаний за допомогою розумних окулярів або збережений у галереях смартфонів.

Як повернути контроль над своїми файлами?

Попри агресивну політику збору даних, користувачі все ще мають інструменти для захисту своєї приватності. Для цього необхідно відвідати сторінки "Історія додатків і вебпошуку" та "Персоналізація пошуку" у своєму обліковому записі Google. У першому розділі ви можете заборонити збереження медіа. Це можна зробити як окремо, так і разом із відключенням загальної історії пошуку.

Крім того, система дозволяє налаштувати автоматичне видалення зібраної інформації. Користувачі можуть обрати термін, після якого дані зникнуть із серверів компанії: через 3 місяці, 18 місяців або 36 місяців.

Також варто перевірити розділ "Інші дії", де зібрані налаштування для хронології карт, історії YouTube та інших персональних даних, які Google використовує, зокрема для показу таргетованої реклами.

Своєчасний аудит цих налаштувань допоможе обмежити доступ корпоративних алгоритмів до вашого особистого життя.