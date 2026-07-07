Незаметное изменение с серьезными последствиями

Современная индустрия искусственного интеллекта переживает трансформацию: разработчики переходят от простого сбора информации с открытых веб-страниц к анализу личного контента, который люди создают или загружают при использовании популярных сервисов. Недавно корпорация Google внедрила обновление настроек конфиденциальности, которое позволяет компании хранить значительно больше ваших персональных данных, включая изображения, файлы, а также аудио- и видеозаписи. Эту информацию используют для обучения и совершенствования моделей искусственного интеллекта, пишет 24 Канал.

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Обновление произошло из-за незаметного изменения настроек поисковых сервисов, о чем компания сообщила в рассылке для клиентов еще в июне 2026 года. Компания фактически автоматически включила пользователей в эту расширенную программу обучения искусственного интеллекта. Официально этот шаг объяснили стремлением предоставить людям больше контроля над сохраненной историей и персонализированными рекомендациями, однако на практике это открыло путь к массовому использованию медиафайлов для обучения алгоритмов.

Подобно вашей истории поисковых запросов, ваши сохраненные медиафайлы также используются для разработки и совершенствования сервисов и технологий Google, включая модели искусственного интеллекта и меры безопасности,

– прокомментировала корпорация Google в письме к пользователям.

Какие именно данные попадают в нейросети?

Новые правила касаются не только классического поиска Google. Влияние обновления распространяется на целую экосистему сервисов, среди которых Карты, Покупки, Авиабилеты, Отели, Переводчик и Новости. Это означает, что любое взаимодействие с этими инструментами может оставить цифровой след, который впоследствии проанализирует искусственный интеллект.

Например, если вы используете Google Lens для визуального поиска объекта, просто сделав фотографию, это изображение теперь может быть сохранено для обучения ИИ. Аналогичная ситуация с функцией Search Live, где голосовые запросы также становятся частью обучающей выборки. Даже практика произношения в Google Переводчике не остается конфиденциальной – ваши аудиозаписи сохраняются для дальнейшего анализа.

Хотя часть этого хранения является временной и необходимой для технического функционирования продукта, компания прямо указывает, что медиафайлы могут храниться специально для обучения генеративных моделей.

Компания использует вашу историю для предоставления, разработки и совершенствования своих услуг, например, для обучения генеративных моделей искусственного интеллекта, а также для защиты Google, ее пользователей и общественности с помощью рецензентов,

– добавили в официальной справочной документации сервиса.

Почему старые методы защиты больше не работают?

Важно понимать, что Google изменила архитектуру настроек. Раньше пользователи могли управлять сохранением данных через единый пункт "История приложений и веб-поиска". Теперь корпорация разделила этот функционал на два отдельных направления: данные об активности в веб-приложениях и отдельные настройки для поисковых сервисов. Последние по умолчанию активированы для всех.

Это означает, что, несмотря на ваши предыдущие попытки ограничить сбор данных в настройках активности, новые правила все равно будут действовать, пока вы не измените их вручную. Такой подход отражает общеотраслевую тенденцию. Например, компания Meta также активно использует изображения и медиафайлы пользователей для обучения своего искусственного интеллекта, включая контент, записанный с помощью умных очков или сохраненный в галереях смартфонов.

Как вернуть контроль над своими файлами?

Несмотря на агрессивную политику сбора данных, у пользователей по-прежнему есть инструменты для защиты своей конфиденциальности. Для этого необходимо зайти на страницы "История приложений и веб-поиска" и "Персонализация поиска" в своей учетной записи Google. В первом разделе вы можете запретить сохранение медиафайлов. Это можно сделать как отдельно, так и вместе с отключением общей истории поиска.

Кроме того, система позволяет настроить автоматическое удаление собранной информации. Пользователи могут выбрать срок, по истечении которого данные исчезнут с серверов компании: через 3 месяца, 18 месяцев или 36 месяцев.

Также стоит проверить раздел "Другие действия", где собраны настройки для хронологии карт, истории YouTube и других персональных данных, которые Google использует, в частности, для показа таргетированной рекламы.

Своевременная проверка этих настроек поможет ограничить доступ корпоративных алгоритмов к вашей личной жизни.