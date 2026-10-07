Нове покоління Nano Banana усуває найбільшу проблему

Компанія Google випустила оновлену модель Nano Banana 2.1. Нове покоління усуває давні проблеми точкового редагування окремих деталей і збереження образу персонажів.

Що нового в Nano Banana 2.1

У лютому технологічний гігант показав модель другого покоління, також відому як Gemini 3.1 Flash Image, поєднавши швидкість роботи та високу роздільну здатність. Свіжа версія пішла далі: фахівці усунули неприємні артефакти сітки на панорамних форматах 1:4, 4:1, 1:8 та 8:1, а також суттєво покращили рендеринг тексту й точність створення складної інфографіки. Розробники вважають оновлення набагато ефективнішим аналогом флагманської системи Pro, пише Android Authority.

Meet Nano Banana 2.1, our latest image generation and editing model This upgraded version outperforms our previous models across the board, with notable leaps in visual design, mask-based editing, and subject consistency to help you create more natural-looking images. — Google (@Google) October 6, 2026

Головною перевагою системи стала здатність тримати незмінною зовнішність людей і предметів під час серії генерацій. Алгоритм підтримує одночасне злиття до 14 референсних знімків, зберігаючи риси до 4 персонажів і точність до 10 предметів. Користувачі тепер змінюють лише потрібні елементи за допомогою масок, не перемальовуючи всю сцену.

Ця оновлена версія перевершує наші попередні моделі за всіма напрямками, з помітними стрибками у візуальному дизайні, редагуванні на основі масок та узгодженості суб’єктів, щоб допомогти вам створювати природніші зображення,

– оголосили в Google.

Модель також отримала функцію обґрунтування через Пошук Google та регульовані рівні роздумів. Розробники вже інтегрували інструмент у застосунок Gemini, Пошук, систему Flow, сервіс Stitch, рекламу Google Ads та корпоративну платформу.

Для сторонніх авторів розробники відкрили доступ до моделі gemini-nano-banana-2.1 із підтримкою відео, аудіо та генерації з роздільною здатністю 1K, 2K і 4K.

Попри такі результати розробок Google, перше місце у світі поки утримує модель ChatGPT Images 2.5 від OpenAI, яка точніше зберігає послідовні правки користувача без погіршення початкового файлу. Слідом за лідером рухається розробка MAI-Image-2.6 від корпорації Microsoft, тому змагання технологічних гігантів набирає нових обертів.