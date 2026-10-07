Что нового в Nano Banana 2.1

В феврале технологический гигант представил модель второго поколения, также известную как Gemini 3.1 Flash Image, сочетающую скорость работы и высокое разрешение. Новая версия пошла еще дальше: специалисты устранили неприятные артефакты сетки на панорамных форматах 1:4, 4:1, 1:8 и 8:1, а также существенно улучшили рендеринг текста и точность создания сложной инфографики. Разработчики считают обновление гораздо более эффективным аналогом флагманской системы Pro, пишет Android Authority.

Главным преимуществом системы стала способность сохранять неизменным внешний вид людей и предметов в ходе серии генераций. Алгоритм поддерживает одновременное слияние до 14 референсных снимков, сохраняя черты до 4 персонажей и точность до 10 предметов. Пользователи теперь изменяют только нужные элементы с помощью масок, не перерисовывая всю сцену.

Эта обновленная версия превосходит наши предыдущие модели по всем направлениям, с заметными улучшениями в визуальном дизайне, редактировании на основе масок и согласованности объектов, чтобы помочь вам создавать более естественно выглядящие изображения,

– объявили в Google.

Модель также получила функцию обоснования через Поиск Google и регулируемые уровни размышлений. Разработчики уже интегрировали инструмент в приложение Gemini, Поиск, систему Flow, сервис Stitch, рекламу Google Ads и корпоративную платформу.

Для сторонних авторов разработчики открыли доступ к модели gemini-nano-banana-2.1 с поддержкой видео, аудио и генерации с разрешением 1K, 2K и 4K.

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Несмотря на такие результаты разработок Google, первое место в мире пока удерживает модель ChatGPT Images 2.5 от OpenAI, которая точнее сохраняет последовательные правки пользователя без ухудшения качества исходного файла. Вслед за лидером движется разработка MAI-Image-2.6 от корпорации Microsoft, поэтому соревнование технологических гигантов набирает новые обороты.