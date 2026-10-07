Що нового в Nano Banana 2.1

У лютому технологічний гігант показав модель другого покоління, також відому як Gemini 3.1 Flash Image, поєднавши швидкість роботи та високу роздільну здатність. Свіжа версія пішла далі: фахівці усунули неприємні артефакти сітки на панорамних форматах 1:4, 4:1, 1:8 та 8:1, а також суттєво покращили рендеринг тексту й точність створення складної інфографіки. Розробники вважають оновлення набагато ефективнішим аналогом флагманської системи Pro, пише Android Authority.

Головною перевагою системи стала здатність тримати незмінною зовнішність людей і предметів під час серії генерацій. Алгоритм підтримує одночасне злиття до 14 референсних знімків, зберігаючи риси до 4 персонажів і точність до 10 предметів. Користувачі тепер змінюють лише потрібні елементи за допомогою масок, не перемальовуючи всю сцену.

Ця оновлена версія перевершує наші попередні моделі за всіма напрямками, з помітними стрибками у візуальному дизайні, редагуванні на основі масок та узгодженості суб’єктів, щоб допомогти вам створювати природніші зображення,

– оголосили в Google.

Модель також отримала функцію обґрунтування через Пошук Google та регульовані рівні роздумів. Розробники вже інтегрували інструмент у застосунок Gemini, Пошук, систему Flow, сервіс Stitch, рекламу Google Ads та корпоративну платформу.

Для сторонніх авторів розробники відкрили доступ до моделі gemini-nano-banana-2.1 із підтримкою відео, аудіо та генерації з роздільною здатністю 1K, 2K і 4K.

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Попри такі результати розробок Google, перше місце у світі поки утримує модель ChatGPT Images 2.5 від OpenAI, яка точніше зберігає послідовні правки користувача без погіршення початкового файлу. Слідом за лідером рухається розробка MAI-Image-2.6 від корпорації Microsoft, тому змагання технологічних гігантів набирає нових обертів.