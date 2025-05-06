Google повертається до виробництва контенту, запускаючи підрозділ для фільмів

Google повертається у світ створення контенту, запустивши ініціативу "100 Zeros" – новий напрям, що фокусується на кіно та телепроєктах у партнерстві з Range Media. Компанія прагне поєднати розваги з просуванням своїх технологій, зокрема штучного інтелекту та XR.

Це ж було вже

Пам'ятаєте ті прекрасні часи, коли Google мав окремий підрозділ YouTube Originals, що займався виробництвом серіалів? Його закрили багато років тому, а функції звузили до окремого YouTube-каналу, який знімав лише короткі розважальні ролики. Останнє відео на каналі вийшло понад два роки тому, тож на цей момент можна вважати, що виробництво оригінального контенту від Google повністю мертве. Проте компанія, судячи з усього, не може заспокоїтися через успіх Apple TV з його високобюджетними серіалами, в яких повсюди можна зустріти рекламу пристроїв компанії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Business Insider.

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Тож тепер Google робить новий крок у бік індустрії розваг, запустивши ініціативу з виробництва фільмів і телепроєктів під назвою "100 Zeros" ("100 нулів"). Партнером компанії в цій справі виступає продюсерська фірма Range Media Partners. Хоча проєкт не є окремою студією, він організований у межах підрозділу Google Platforms & Devices, до якого належить, зокрема, Android.

Як повідомляє Business Insider, мета ініціативи – не лише фінансувати або продюсувати окремі стрічки, а й використовувати кіномистецтво як майданчик для демонстрації продуктів Google, зокрема технологій штучного інтелекту, XR, Immersive View та інших інновацій. У самій компанії зазначили, що прагнуть допомагати творчим людям інтегрувати передові технології у свої фільми, сприяючи розвитку сторітеллінгу.

Компанія, схоже, дійсно надихається прикладом Apple, яка активно використовує свої сервіси для просування власних продуктів у фільмах і серіалах – персонажі там дзвонять через iPhone, слухають музику через AirPods, навчаються в школах з iPad тощо. У майбутньому в стрічках, підтриманих Google, можна буде побачити смартфони Pixel або інші гаджети компанії в руках героїв.

При цьому Google не планує створювати власний стримінговий сервіс або використовувати YouTube для дистрибуції. Натомість компанія буде співпрацювати з уже існуючими студіями та сервісами для розповсюдження контенту. Усе це, на думку аналітиків, спрямовано на те, щоб покращити імідж компанії серед молодої аудиторії та змінити сприйняття технологій – від чогось відстороненого й тривожного до більш близького, людяного та креативного.

Назва "100 Zeros" недвозначно натякає на походження бренду Google. Вона відсилає до слова "googol" – математичного терміна, який означає одиницю з сотнею нулів. Саме він ліг в основу назви компанії. Це ще один приклад того, як Google використовує символізм і ідеї, що перегукуються з її історією.