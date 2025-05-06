Это же было уже

Помните те прекрасные времена, когда Google имел отдельное подразделение YouTube Originals, занимавшееся производством сериалов? Его закрыли много лет назад, а функции сузили до отдельного YouTube-канала, который снимал только короткие развлекательные ролики. Последнее видео на канале вышло более двух лет назад, поэтому на данный момент можно считать, что производство оригинального контента от Google полностью мертво. Однако компания, судя по всему, не может успокоиться из-за успеха Apple TV с его высокобюджетными сериалами, в которых повсюду можно встретить рекламу устройств компании, сообщает 24 Канал со ссылкой на Business Insider.

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И теперь Google делает новый шаг в сторону индустрии развлечений, запустив инициативу по производству фильмов и телепроектов под названием "100 Zeros" ("100 нулей"). Партнером компании в этом деле выступает продюсерская фирма Range Media Partners. Хотя проект не является отдельной студией, он организован в рамках подразделения Google Platforms & Devices, к которому принадлежит, в частности, Android.

Как сообщает Business Insider, цель инициативы – не только финансировать или продюсировать отдельные ленты, но и использовать киноискусство как площадку для демонстрации продуктов Google, в частности технологий искусственного интеллекта, XR, Immersive View и других инноваций. В самой компании отметили, что стремятся помогать творческим людям интегрировать передовые технологии в свои фильмы, способствуя развитию сторителлинга.

Компания, похоже, действительно вдохновляется примером Apple, которая активно использует свои сервисы для продвижения собственных продуктов в фильмах и сериалах – персонажи там звонят через iPhone, слушают музыку через AirPods, учатся в школах с iPad и тому подобное. В будущем в лентах, поддержанных Google, можно будет увидеть смартфоны Pixel или другие гаджеты компании в руках героев.

При этом Google не планирует создавать собственный стриминговый сервис или использовать YouTube для дистрибуции. Вместо этого компания будет сотрудничать с уже существующими студиями и сервисами для распространения контента. Все это, по мнению аналитиков, направлено на то, чтобы улучшить имидж компании среди молодой аудитории и изменить восприятие технологий – от чего-то отстраненного и тревожного к более близкому, человечного и креативного.

Название "100 Zeros" недвусмысленно намекает на происхождение бренда Google. Оно отсылает к слову "googol" – математического термина, который означает единицу с сотней нулей. Именно он лег в основу названия компании. Это еще один пример того, как Google использует символизм и идеи, перекликающиеся с ее историей.