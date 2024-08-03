Працівники зоопарків кажуть, що горили надто захопилися відео зі смартфонів

У доглядачів зоопарків з'явилася нова проблема: вони занепокоєні звиканням горил до смартфонів. Тварини захопилися відеороликами, які їм уже кілька років показують відвідувачі, не реагуючи на жодні прохання цього не робити.

Залежні від смартфонів

Зоопарки по всій Північній Америці почали боротися з одержимістю тварин смартфонами, яка виникла в останні роки, коли все більше відвідувачів почали показувати їм зображення та відео на своїх екранах через скляні стіни вольєрів. У Торонто, наприклад, минулого року працівники зоопарку почали вивішувати таблички із закликом до відвідувачів не показувати свої смартфони горилам, які часто настільки захоплюються, що це починає змінювати їхню поведінку, оскільки вони прагнуть все більше часу проводити за екраном.

Дивіться також Учені вперше побачили, як орангутанг надав медичну допомогу, користуючись лікарською рослиною

Заради благополуччя загону горил, будь ласка, утримайтеся від показу їм будь-яких відео або фотографій, оскільки деякий вміст може засмутити їх і вплинути на їхні стосунки та поведінку в сім'ї,

– попереджала одна така табличка.

У зоопарку Сан-Дієго репортери особисто WSJ спостерігали, як захоплені відвідувачі показували екрани своїх телефонів горилам, попри те, що працівники зоопарку просили їх цього не робити.

Журналісти пишуть, що деякі люди приходять до зоопарку Сан-Дієго майже щодня, щоб не тільки знімати тварин, але й показувати їм відео. З двома такими відвідувачами газета навіть змогла поспілкуватися, але вони відмовилися назвати свої імена, побоюючись, що їх більше не пустять до зоопарку або до вольєрів з горилами, якщо про них дізнаються.

Це моє щасливе місце,

– сказав один чоловік, одягнений у сорочку з зображенням горили. Він спілкувався з однією з тварин, показуючи їй свій смартфон через скло.

Інша співрозмовниця розплакалася, коли дізналася, що може втратити доступ до вольєра з горилами, наполягаючи на тому, що "будь-яке збагачення – це хороше збагачення".

Природоохоронниця Бет Армстронг, яка у 1980-х була однією з тих, хто започаткував програму захисту горил у зоопарку Колумба, каже, що люди повинні відкласти свої телефони: "Я розумію, що люди хочуть такого зв'язку. Але реальність така: Що це дає горилі?"