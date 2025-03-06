GPS на Місяці: вперше систему навігації протестували на супутнику Землі

2 березня 2025 року місячний посадковий модуль Blue Ghost компанії Firefly Aerospace здійснив історичне приземлення, ставши першим приватним апаратом, що здійснив м’яку посадку на поверхню супутника. Проте ще до цього моменту модуль вперше в історії почав отримувати сигнали супутникової навігації GPS, що продовжилося і після посадки.

Це відкриває нові можливості для майбутніх місячних місій та значно спрощує навігацію біля і на поверхні Місяця, розповідає 24 Канал з посиланням на NASA.

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На борту Blue Ghost перебував навігаційний приймач LuGRE, створений NASA у співпраці з італійськими фахівцями. Це модифікований приймач, здатний отримувати сигнали як з GPS, так і з європейської системи Galileo. Якщо для Землі супутникова навігація давно стала звичною технологією, то для Місяця це перший подібний експеримент.

LuGRE розпочав отримання навігаційних сигналів ще під час польоту до Місяця, встановивши два світові рекорди дальності прийому GPS і Galileo: 337 479 км 21 січня та 391 000 км 20 лютого. Після посадки модуль також синхронізувався з системами GPS і Galileo, що стало першим тестуванням супутникової навігації безпосередньо на місячній поверхні.



LuGRE на Blue Ghost і три його записи / Фото NASA

Зібрані NASA дані будуть детально проаналізовані, щоб визначити, наскільки ефективно можна адаптувати земні системи супутникової навігації для використання в навколомісячному просторі та на самому супутнику. Якщо GPS та Galileo виявляться працездатними у таких умовах, це дозволить автоматизувати навігацію на Місяці та його орбіті.

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Наразі кожна місія потребує постійного контролю з боку команд операторів, які використовують спеціалізовані системи спостереження. Якщо ж навігація стане автоматизованою, це значно спростить управління майбутніми місячними місіями.