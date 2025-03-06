GPS на Луне: впервые систему навигации протестировали на спутнике Земли

2 марта 2025 года лунный посадочный модуль Blue Ghost компании Firefly Aerospace совершил историческое приземление, став первым частным аппаратом, совершившим мягкую посадку на поверхность спутника. Однако еще до этого момента модуль впервые в истории начал получать сигналы спутниковой навигации GPS, что продолжилось и после посадки.

Это открывает новые возможности для будущих лунных миссий и значительно упрощает навигацию возле и на поверхности Луны, рассказывает 24 Канал со ссылкой на NASA.

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На борту Blue Ghost находился навигационный приемник LuGRE, созданный NASA в сотрудничестве с итальянскими специалистами. Это модифицированный приемник, способный получать сигналы как с GPS, так и с европейской системы Galileo. Если для Земли спутниковая навигация давно стала привычной технологией, то для Луны это первый подобный эксперимент.

LuGRE начал получение навигационных сигналов еще во время полета к Луне, установив два мировых рекорда дальности приема GPS и Galileo: 337 479 км 21 января и 391 000 км 20 февраля. После посадки модуль также синхронизировался с системами GPS и Galileo, что стало первым тестированием спутниковой навигации непосредственно на лунной поверхности.



LuGRE на Blue Ghost и три его записи / Фото NASA

Собранные NASA данные будут детально проанализированы, чтобы определить, насколько эффективно можно адаптировать земные системы спутниковой навигации для использования в окололунном пространстве и на самом спутнике. Если GPS и Galileo окажутся работоспособными в таких условиях, это позволит автоматизировать навигацию на Луне и ее орбите.

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Сейчас каждая миссия требует постоянного контроля со стороны команд операторов, которые используют специализированные системы наблюдения. Если же навигация станет автоматизированной, это значительно упростит управление будущими лунными миссиями.