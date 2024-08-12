Intel інтегрує графічні процесори в автомобілі, щоб ви могли грати свої AAA-ігри прямо в машині

Компанія Intel представила дискретний графічний процесор Arc A760A для автомобілів, призначений для перенесення "потрійного ігрового досвіду" з вашого дому до машини. Який саме автовиробник випробує нові можливості, поки що не кажуть, але станеться це у 2025 році.

Як це буде

Оскільки покупці автомобілів все більше зосереджуються на розвагах в автомобілі, ці чипи покликані "відкрити нову еру розваг у кабіні на основі штучного інтелекту", – йдеться в пресрелізі Intel.

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Графічні процесори дозволять розпізнавати голос, камеру та жести, щоб полегшити управління "сімома екранами високої чіткості, що відображають 3D-графіку, і шістьма автомобільними камерами та інтерактивними функціями". Водночас на ній можна буде запускати вимогливі ігрові ігри класу Triple-A, автомобільні розважальні програми та додатки для підвищення продуктивності на основі штучного інтелекту.

Система також буде максимально персоналізована під водія. Вона включатиме можливість "виконувати складні команди управління автомобілем за допомогою обробки природної мови, точно відповідати на питання, пов'язані з автомобілем, і навіть брати участь у неквапливому чаті з користувачами, забезпечуючи більш інтерактивну і приємну подорож", – повідомляє Intel.

Компанія додала, що вона вже створиладля автомобілів, над якими працюють понад 100 незалежних постачальників програмного забезпечення.

A760A буде повністю сумісний із програмним забезпеченням, розробленим для платформи iGPU, і масштабуватиметься від автомобілів початкового і середнього рівня до автомобілів вищого класу.

Intel заявила, що хоче бути "основним партнером для автовиробників". Очевидно, бренд прагне урізноманітнити свої пропозиції у зв'язку з проблемними останніми чипами для ПК та фінансовими труднощами, які можуть призвести до звільнення близько 15 000 працівників.