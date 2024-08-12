Как это будет

Поскольку покупатели автомобилей все больше сосредотачиваются на развлечениях в автомобиле, эти чипы призваны "открыть новую эру развлечений в кабине на основе искусственного интеллекта", – говорится в пресс-релизе Intel.

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Графические процессоры позволят распознавать голос, камеру и жесты, чтобы облегчить управление "семью экранами высокой четкости, отображающих 3D-графику, и шестью автомобильными камерами и интерактивными функциями". В то же время на ней можно будет запускать требовательные игровые игры класса Triple-A, автомобильные развлекательные программы и приложения для повышения производительности на основе искусственного интеллекта.

Система также будет максимально персонализирована под водителя. Она будет включать возможность "выполнять сложные команды управления автомобилем с помощью обработки естественного языка, точно отвечать на вопросы, связанные с автомобилем, и даже участвовать в неторопливом чате с пользователями, обеспечивая более интерактивное и приятное путешествие", – сообщает Intel.

Компания добавила, что она уже создала что она уже создала более 500 функций и приложений с искусственным интеллектом для автомобилей, над которыми работают более 100 независимых поставщиков программного обеспечения.

A760A будет полностью совместим с программным обеспечением, разработанным для платформы iGPU, и будет масштабироваться от автомобилей начального и среднего уровня до автомобилей высшего класса.

Intel заявила, что хочет быть "основным партнером для автопроизводителей". Очевидно, бренд стремится разнообразить свои предложения в связи с проблемными последними чипами для ПК и финансовыми трудностями, которые могут привести к увольнению около 15 000 работников.

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