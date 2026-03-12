Після 17 років роботи Grammarly нарешті підтримує українську мову

Український технологічний гігант, який завоював світ своїми інструментами для вдосконалення англійської мови, оголосив про довгоочікувані зміни. Після сімнадцяти років розвитку – запуск відбувся 1 квітня 2009 року – платформа інтегрує рідну мову своїх засновників.

Це рішення є частиною масштабної стратегії перетворення сервісу на мультимовного інтелектуального помічника, здатного працювати з текстами у десятках різних країн. Після того, як компанія перейменувалася на Superhuman і запустила ШІ-помічника, це рішення є вкрай логічним і потрібним. Про оновлення розповіли на сайті компанії, який, попри ребрендинг, усе ще називається Grammarly.

Чого очікувати від масштабного розширення мовного функціоналу?

Grammarly, один із найуспішніших стартапів з українським корінням, офіційно оголосив про впровадження підтримки української мови. Це стало частиною масштабного оновлення, яке додало до платформи 17 нових мовних напрямків.

Окрім української, до переліку увійшли польська, чеська, турецька, корейська, хінді, в'єтнамська, нідерландська, угорська, шведська, румунська, індонезійська, словацька, данська, фінська, норвезька та тагальська мови.

Тепер загальна кількість підтримуваних мов перевищує 20, що робить інструмент справді мультимовним помічником для користувачів по всьому світу.

Компанія, яку в 2009 році заснували Максим Литвин, Олексій Шевченко та Дмитро Лідер, пройшла довгий шлях до цього моменту. Ставши прибутковою вже у 2011 році, Grammarly перетворилася на світового гіганта з капіталізацією понад 13 мільярдів доларів.

Попри зв'язок з Україною, сервіс ніколи не підтримував українську мову. Її поява була одним із найбільш очікуваних запитів від локальної спільноти протягом багатьох років.

На поточному етапі підтримка нових мов перебуває у стадії бета-тестування. Це означає, що користувачі вже можуть отримувати виправлення граматики та орфографії в режимі реального часу.

Під час написання тексту сервіс підкреслює помилки знайомими червоними та помаранчевими лініями. Це працює скрізь, якщо встановлено розширення для браузера або десктопний застосунок – від електронної пошти до складних систем керування проєктами.

Ще більше покращень попереду

Розробники наголошують, що це лише початок. Найближчим часом функціонал для української та інших нових мов планують розширити до рівня англійської. Це стосується появи так званих синіх підкреслень, які допомагають покращувати чіткість тексту, коригувати його тон та плавність. Такі поради дозволять користувачам не просто писати без помилок, а й робити свої тексти більш переконливими та професійними.

Окрім перевірки правопису, Grammarly пропонує вбудований переклад між 19 мовами. Ця функція дозволяє працювати з текстом, не перемикаючись між вкладками браузера. Навесні 2026 року компанія планує розширити можливості перекладу також на процес читання. Користувачі зможуть виділяти фрагменти тексту на вебсторінках і миттєво отримувати переклад рідною мовою, що допоможе краще розуміти контент без втрати фокусу.

Пригадуємо ребрендинг

Останнім часом компанія пережила низку трансформацій. Наприкінці 2024 року Grammarly поглинула платформу Coda, а новим виконавчим директором став Шишир Меротра. Разом із цим відбувся ребрендинг – тепер платформа офіційно називається Superhuman, хоча ще не всі аспекти продуктів отримали перейменування.

Тепер сервіс активно впроваджує агентські функції на базі штучного інтелекту. Однією з найбільш обговорюваних новинок став інструмент Expert Review. Він дозволяє редагувати тексти, імітуючи стиль відомих особистостей, таких як Стівен Кінг або Карл Саган. Хоча ця функція і викликала дискусії через використання цифрових клонів, вона демонструє вектор розвитку компанії у бік складних інтелектуальних агентів.

На сьогодні послугами сервісу користуються близько 40 мільйонів людей щодня, пише Віледж Україна. Серед клієнтів компанії – понад 50 000 організацій та 3000 університетів. Річний виторг платформи сягає 700 мільйонів доларів.

Впровадження підтримки української мови відкриває двері для ще більшої кількості вітчизняних професіоналів, які тепер зможуть використовувати потужність штучного інтелекту для роботи з рідною мовою так само ефективно, як і з англійською.