Археологи знайшли гробницю одного з ключових царів народу мая

У джунглях Белізу, на території найбільшого стародавнього міста мая, археологи зробили відкриття, що проливає нове світло на історію цієї таємничої цивілізації. Після десятиліть пошуків виявлено гробницю, яка належить знаковій фігурі, що стояла біля витоків могутньої держави.

Що приховувала 1700-річна гробниця правителя мая?

Археологи з Г'юстонського університету, подружжя Арлен та Даян Чейз, які присвятили понад 40 років дослідженню стародавнього міста Караколь у Белізі, виявили гробницю його першого правителя. Поховання належить Те К'аб Чааку, засновнику царської династії, який зійшов на трон у 331 році нашої ери. Його династія правила близько 460 років, пише 24 Канал з посиланням на Х'юстонський університет.

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Поховання, датоване приблизно 350 роком нашої ери, було знайдене біля основи святині царської родини. Це перша ідентифікована гробниця правителя, виявлена в Караколі, який на піку свого розвитку в VII столітті нашої ери налічував понад 100 тисяч мешканців.



Археологиня Даян Чейз у нещодавно розкопаній гробниці / Фото Х'юстонський університет

Усередині гробниці, стіни якої були вкриті червоним мінералом циноброю, що вказувало на високий статус померлого, вчені знайшли численні артефакти. Серед них були 11 керамічних посудин, ювелірні прикраси з нефриту, мушлі з Тихого океану та різьблені кістяні трубки.

Особливу цінність становить рідкісна мозаїчна нефритова посмертна маска, знайдена в розбитому стані. Деякі посудини зображували правителя зі списом, бога торгівлі Ек Чуаха та зв'язаних бранців.



Керамічна чаша / Фото Х'юстонський університет

Аналіз скелетних останків показав, що зріст Те К'аб Чаака становив приблизно 170 сантиметрів, і на момент смерті він був у похилому віці, про що свідчить повна відсутність зубів.



Намистини з жадеїту / Фото Х'юстонський університет

Ця знахідка дає уявлення про ранню політичну структуру мая та вказує на можливі регулярні контакти Караколя з далеким містом Теотіуакан, розташованим за понад 1200 кілометрів у центральній Мексиці. Міста явно торгували, а також переймали ритуальні практики одне одного. Вчені підрахували, що подорож між Теотіуаканом і Караколем на автомобілі сьогодні зайняла б понад 23 години. Час пішої подорожі в один бік можна оцінити приблизно в 153 дні.