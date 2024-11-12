Ілон Маск може зробити ШІ Grok безплатним для всіх, але з неприємними обмеженнями

Компанія Ілона Маска xAI запустила свого чат-бота зі штучним інтелектом наприкінці 2023 року й відтоді він був доступним виключно для преміум-користувачів соцмережі X. Однак тепер з'явилися натяки на те, що Grok може відкритися для ширшої аудиторії, яка не платить за підписку.

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Незрозуміло, чому Маск іде на цей крок. Можливо, таким план був із самого початку, а можливо, що кількість користувачів виявилась недостатньою, тому компанія потребує більше діалогів для подальшої розробки й навчання. Кількість користувачів, які підписалися на Premium, не є дуже великою, про що свідчать нещодавні великі знижки, які не були прив'язані ні до Чорної п'ятниці, ні до будь-якої іншої нагоди. Враховуючи, що далеко не всім потрібен ШІ, можна впевнено казати, що кількість користувачів Grok є меншою, ніж кількість преміум-підписників. Тож тепер соцмережа тестує безкоштовну версію Grok, повідомляє 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

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Ця новина з'явилася з численних повідомлень на X від дослідників і користувачів, які помітили оновлення Grok-2. За словами користувача Swak, існують певні умови щодо того, хто може отримати безкоштовний доступ і скільки вони можуть ним користуватися:

Для початку, акаунти повинні бути створені щонайменше сім днів тому й мати прив'язаний до них номер телефону.

Також повідомляється, що безкоштовні користувачі будуть обмежені в кількості дій, які вони можуть зробити за дві години. За цей час вони можуть поставити 10 запитань моделі Grok-2 і 20 запитань моделі Grok-2 mini.

Крім того, безкоштовні користувачі отримують лише три аналізи зображень на день.



Повідомлення, яке сповіщає про ширшу доступність ШІ Grok / Фото @swak_12 на X

Моделі Grok-2 і Grok-2 mini є відносно новими – їх випустили наприкінці літа цього року. Grok-2 – найдосконаліший сьогодні чат-бот зі штучним інтелектом від xAI, який отримує інформацію в режимі реального часу прямо з соцмережі X, вивчаючи публікації користувачів. Поряд із цим версія mini "пропонує баланс між швидкістю та якістю відповідей", каже компанія.

Swak також згадує, що "спочатку він буде доступний для обмежених локацій". Очевидно, України серед них не буде. Також невідомо, чи з'явиться вона в списку пізніше.