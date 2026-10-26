Ілон Маск почав випускати обіцяну історично точну "Одіссею", згенеровану в Grok

На сторінці штучного інтелекту Grok з'явився перший семихвилинний уривок фільму "Одіссея", який Ілон Маск обіцяв зробити "історично точним", оскільки версія Крістофера Нолана йому не сподобалася. Реліз виявився далеким від гучних обіцянок мільярдера.

Штучноінтелектуальна "Одіссея"

Як повідомляє видання Rolling Stone, перша частина стрічки тривалістю сім хвилин з'явилася на платформі Grok у п'ятницю. Проєкт створили у "творчій" співпраці з Wonder Studios X та режисером Девом Вокером.

Попри обіцянки зробити екранізацію історично достовірною, перші хвилини проєкту одразу розчарували глядачів: персонажі розмовляють англійською мовою, а не гомерівським грецьким діалектом.

Візуально ШІ-версія багато в чому копіює стиль фільму Крістофера Нолана, проте виглядає значно менш ефектною. Навіть прихильники технологій штучного інтелекту в коментарях називають гру віртуальних акторів "бездушною" та "дерев'яною".

Конфлікт через голлівудський блокбастер

Приводом для створення власної версії стала червнева прем'єра епічної стрічки Крістофера Нолана. Тоді Маск звинуватив режисера в упередженості через вибір актриси Лупіти Ніонго на роль Єлени Троянської та Елліота Пейджа на роль Сінона.

Він хоче нагороди,

– заявив тоді Ілон Маск у соціальній мережі X, натякаючи, що сьогодні "Оскари" та Золоті глобуси дають лише за політкоректність і трансгендерів у касті.

Він пообіцяв: "До кінця цього року Grok Imagine створить повнометражний фільм "Одіссея", який буде історично точним і вірним мистецтву Гомера".

Успіх оригіналу проти ШІ-експерименту

Попри критику з боку Маска та правих платформ, фільм Крістофера Нолана зібрав понад 600 мільйонів доларів у прокаті США та більше ніж 1,78 мільярда доларів у світовому прокаті.

Водночас першу семихвилинну частину ШІ-версії "Одіссеї" на платформі Grok Imagine вже переглянули 4 мільйони людей. Розробники поки не зазначають, коли очікувати повну версію стрічки.