Илон Маск приступил к выпуску обещанной исторически точной "Одиссеи", сгенерированной в Grok

Искусственноинтеллектуальная "Одиссея"

Как сообщает издание Rolling Stone, первая часть фильма продолжительностью семь минут появилась на платформе Grok в пятницу. Проект был создан в "творческом" сотрудничестве с Wonder Studios X и режиссером Девом Уокером.

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Несмотря на обещания сделать экранизацию исторически достоверной, первые минуты проекта сразу разочаровали зрителей: персонажи разговаривают на английском языке, а не на гомеровском греческом диалекте.

Визуально ИИ-версия во многом копирует стиль фильма Кристофера Нолана, однако выглядит гораздо менее впечатляюще. Даже сторонники технологий искусственного интеллекта в комментариях называют игру виртуальных актеров "бездушной" и "деревянной".

Конфликт из-за голливудского блокбастера

Поводом для создания собственной версии стала июньская премьера эпической картины Кристофера Нолана. Тогда Маск обвинил режиссера в предвзятости из-за выбора актрисы Лупиты Нионго на роль Елены Троянской и Эллиота Пейджа на роль Синона.

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"Он хочет наград"– заявил тогда Илон Маск в социальной сети X, намекая, что сегодня "Оскары" и "Золотые глобусы" присуждают только за политкорректность и присутствие трансгендеров в актерском составе.

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Он пообещал: "К концу этого года Grok Imagine создаст полнометражный фильм "Одиссея", который будет исторически точным и верным искусству Гомера".

Успех оригинала против ИИ-эксперимента

Несмотря на критику со стороны Маска и правых платформ, фильм Кристофера Нолана собрал более 600 миллионов долларов в прокате США и более 1,78 миллиарда долларов в мировом прокате.

В то же время первую семиминутную часть ИИ-версии "Одиссеи" на платформе Grok Imagine уже посмотрели 4 миллиона человек. Разработчики пока не указывают, когда можно ожидать полную версию фильма.