Ілон Маск почав випускати обіцяну історично точну "Одіссею", згенеровану в Grok

Штучноінтелектуальна "Одіссея"

Як повідомляє видання Rolling Stone, перша частина стрічки тривалістю сім хвилин з'явилася на платформі Grok у п'ятницю. Проєкт створили у "творчій" співпраці з Wonder Studios X та режисером Девом Вокером.

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Попри обіцянки зробити екранізацію історично достовірною, перші хвилини проєкту одразу розчарували глядачів: персонажі розмовляють англійською мовою, а не гомерівським грецьким діалектом.

Візуально ШІ-версія багато в чому копіює стиль фільму Крістофера Нолана, проте виглядає значно менш вражаючою. Навіть прихильники технологій штучного інтелекту в коментарях називають гру віртуальних акторів "бездушною" та "дерев'яною".

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Приводом для створення власної версії стала червнева прем'єра епічної стрічки Крістофера Нолана. Тоді Маск звинуватив режисера в упередженості через вибір актриси Лупіти Ніонго на роль Єлени Троянської та Елліота Пейджа на роль Сінона.

Він хоче нагороди– заявив тоді Ілон Маск у соціальній мережі X, натякаючи, що сьогодні "Оскари" та Золоті глобуси дають лише за політкоректність і трансгендерів у касті.

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Він пообіцяв: "До кінця цього року Grok Imagine створить повнометражний фільм "Одіссея", який буде історично точним і вірним мистецтву Гомера".

Успіх оригіналу проти ШІ-експерименту

Попри критику з боку Маска та правих платформ, фільм Крістофера Нолана зібрав понад 600 мільйонів доларів у прокаті США та більше ніж 1,78 мільярда доларів у світовому прокаті.

Водночас першу семихвилинну частину ШІ-версії "Одіссеї" на платформі Grok Imagine вже переглянули 4 мільйони людей. Розробники поки не зазначають, коли очікувати повну версію стрічки.