Щастя можна купити за гроші і вчені довели це експериментально

Споконвічним суперечкам покладено кінець. Тепер нам точно відомо, що щастя можна купити за гроші і якщо хтось переконуватиме вас у зворотньому, ви можете послатися на відповідне наукове дослідження.

Експеримент, описаний у новій статті, опублікованій в журналі PNAS, був простим: дослідники видали 200 людям одноразову суму в 10 000 доларів США, отриману від двох анонімних донорів, і попросили їх оцінювати своє щастя на щомісячній основі.

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Заковика в тому, що ці десять тисяч вони повинні були витратити всього за три місяці.

Результат дослідження

Учасники, які отримали гроші, після розкішних трьох місяців оцінили своє щастя вище, ніж контрольна група, в залежності від своїх доходів. Вчені виявили, що їхнє відчуття щастя залишалося на підвищеному рівні після проведення експерименту.

Коротко кажучи, чим нижчі доходи учасників, тим вищий приріст у відчутті щастя. Однак вище певного порогу доходу домогосподарств це зростання було набагато меншим або навіть відсутнім.

Звичайно, результати можуть бути не зовсім новаторськими, але експеримент підтверджує ідею про те, що грошові вливання, такі як універсальний базовий дохід, можуть мати суттєвий і позитивний вплив на життя людей.

Ще трохи про експеримент

Учасники навіть не підозрювали, що є частиною експерименту, коли підписалися на "таємничий експеримент", організований Крісом Андерсоном, ведучим TED, ще в грудні 2020 року. Учасники повинні були бути старшими 21 року та вільно володіти англійською мовою.

Кілька учасників не вірили, що експеримент був реальним, поки не побачили гроші на банківському рахунку.

Контрольну групу зі 100 осіб, які не отримували ніяких грошей, також попросили щомісяця оцінювати своє щастя.

Учасники, чий річний дохід перевищував 123 000 доларів США, не стали набагато щасливішими після отримання грошового подарунку.

У дослідженні взяли участь представники трьох країн з низьким рівнем доходу (Бразилія, Індонезія та Кенія), а також трьох країн з високим рівнем доходу (Австралія, Канада, Великобританія та США).

Респонденти з країн з низьким рівнем доходу повідомили про збільшення рівня щастя втричі порівняно з респондентами з країн з високим рівнем доходу, що, ймовірно, має сенс з огляду на різницю в купівельній спроможності.

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Недоліки експерименту

Дослідження має певні недоліки, починаючи від упередженості відбору учасників – вони повинні були жити в певній країні, бути зареєстровані у Twitter і вільно володіти англійською мовою – і закінчуючи тим, що їхнє щастя активно вимірювалося лише протягом відносно короткого періоду часу.

Але зрештою, професор психології Університету Британської Колумбії та співавтор дослідження Елізабет Данн сподівається, що експеримент заохотить інших заможних донорів зробити те ж саме.