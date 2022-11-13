Эксперимент, описанный в новой статье, опубликованной в журнале PNAS, был прост: исследователи выдали 200 людям единовременную сумму в 10 000 долларов США, полученную от двух анонимных доноров, и попросили их оценивать свое счастье на ежемесячной основе.
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Загвоздка в том, что эти десять тысяч они должны были потратить всего за три месяца.
Результат исследования
Участники, получившие деньги, после роскошных трех месяцев оценили свое счастье выше контрольной группы в зависимости от своих доходов. Ученые обнаружили, что их чувство счастья оставалось на повышенном уровне после проведения эксперимента.
Короче говоря, чем ниже доходы участников, тем выше прирост в ощущении счастья. Однако выше определенного порога дохода домохозяйств этот рост был намного меньше или даже отсутствовал.
Конечно, результаты могут быть не совсем новаторскими, но эксперимент подтверждает идею о том что денежные вливания, такие как универсальный базовый доход, могут оказать существенное и положительное влияние на жизнь людей.
Еще немного об эксперименте
- Участники даже не подозревали, что являются частью эксперимента, когда подписались на "таинственный эксперимент", организованный Крисом Андерсоном, ведущим TED, еще в декабре 2020 года. Участники должны были быть старше 21 года и свободно владеть английским языком.
- Несколько участников не верили, что эксперимент был реальным, пока не увидели деньги на банковском счету.
- Контрольную группу из 100 человек, не получавших никаких денег, также попросили ежемесячно оценивать свое счастье.
- Участники, чей годовой доход превышал 123 000 долларов США, не стали гораздо счастливее после получения денежного подарка.
- В исследовании приняли участие представители трех стран с низким уровнем дохода (Бразилия, Индонезия и Кения), а также трех стран с высоким уровнем дохода (Австралия, Канада, Великобритания и США).
- Респонденты из стран с низким уровнем дохода сообщили об увеличении уровня счастья втрое по сравнению с респондентами из стран с высоким уровнем дохода, что, вероятно, имеет смысл ввиду разницы в покупательной способности.
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Недостатки эксперимента
Исследование имеет определенные недостатки, начиная от предвзятости отбора участников – они должны были жить в определенной стране, быть зарегистрированы в Twitter и свободно владеть английским языком – и заканчивая тем, что их счастье активно измерялось в течение относительно короткого периода времени.
Но, наконец, профессор психологии Университета Британской Колумбии и соавтор исследования Элизабет Данн надеется, что эксперимент поощрит других состоятельных доноров сделать то же самое.