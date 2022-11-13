Эксперимент, описанный в новой статье, опубликованной в журнале PNAS, был прост: исследователи выдали 200 людям единовременную сумму в 10 000 долларов США, полученную от двух анонимных доноров, и попросили их оценивать свое счастье на ежемесячной основе.

Не пропустите Как защитить свой кошелек от мошенничества: актуальные советы по кибербезопасности

Загвоздка в том, что эти десять тысяч они должны были потратить всего за три месяца.

Результат исследования

Участники, получившие деньги, после роскошных трех месяцев оценили свое счастье выше контрольной группы в зависимости от своих доходов. Ученые обнаружили, что их чувство счастья оставалось на повышенном уровне после проведения эксперимента.

Короче говоря, чем ниже доходы участников, тем выше прирост в ощущении счастья. Однако выше определенного порога дохода домохозяйств этот рост был намного меньше или даже отсутствовал.

Конечно, результаты могут быть не совсем новаторскими, но эксперимент подтверждает идею о том что денежные вливания, такие как универсальный базовый доход, могут оказать существенное и положительное влияние на жизнь людей.

Еще немного об эксперименте

Участники даже не подозревали, что являются частью эксперимента, когда подписались на "таинственный эксперимент", организованный Крисом Андерсоном, ведущим TED, еще в декабре 2020 года. Участники должны были быть старше 21 года и свободно владеть английским языком.

Несколько участников не верили, что эксперимент был реальным, пока не увидели деньги на банковском счету.

Контрольную группу из 100 человек, не получавших никаких денег, также попросили ежемесячно оценивать свое счастье.

Участники, чей годовой доход превышал 123 000 долларов США, не стали гораздо счастливее после получения денежного подарка.

В исследовании приняли участие представители трех стран с низким уровнем дохода (Бразилия, Индонезия и Кения), а также трех стран с высоким уровнем дохода (Австралия, Канада, Великобритания и США).

Респонденты из стран с низким уровнем дохода сообщили об увеличении уровня счастья втрое по сравнению с респондентами из стран с высоким уровнем дохода, что, вероятно, имеет смысл ввиду разницы в покупательной способности.

Читайте на сайте В небе Норвегии заметили редкие розовые полярные сияния: потрясающие фото

Недостатки эксперимента

Исследование имеет определенные недостатки, начиная от предвзятости отбора участников – они должны были жить в определенной стране, быть зарегистрированы в Twitter и свободно владеть английским языком – и заканчивая тем, что их счастье активно измерялось в течение относительно короткого периода времени.

Но, наконец, профессор психологии Университета Британской Колумбии и соавтор исследования Элизабет Данн надеется, что эксперимент поощрит других состоятельных доноров сделать то же самое.

Обратите внимание! Необходимо заботиться о безопасности своего смартфона, ведь он содержит все важные сведения о вас. Если эта информация попадет в руки мошенников, можно потерять доступ к социальным сетям и даже деньги. Как повысить защищенность своего смартфона, читайте в нашем материале.