Потрясающее световое шоу удалось увидеть 3 ноября туристической группе во главе с Маркусом Вариком, гидом из компании Greenlander. Яркие полярные сияния появились вблизи Тромсе в Норвегии около шести вечера по местному времени и длились всего две минуты.

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В то же время ученые обнаружили небольшую брешь в магнитном поле Земли. Она позволила высокоэнергетическим солнечным частицам проникнуть в атмосферу глубже обычного – это и вызвало необычные цветные огни.

Это были сильнейшие розовые полярные сияния, которые я видел за более чем десятилетие работы,

– сказал Маркус Варик.



Розовое полярное сияние / Фото Markus Varik/Greenlander

По словам Варика, в ту ночь даже обычное зеленое полярное сияние было сильнее.



Полярное сияние / Фото Markus Varik/Greenlander

Что такое полярные сияния и как они образуются

Полярные сияния образуются, когда потоки высокоэнергетических заряженных частиц, солнечный ветер, проходят вокруг магнитосферы.

Магнитное поле планеты защищает нас от космического излучения, но щит слабее у Северного и Южного полюсов, что позволяет солнечному ветру проникать в атмосферу – обычно на высоте от 100 до 300 километров над поверхностью Земли.

Когда солнечные частицы проходят через атмосферу, они нагревают газы – затем ярко светятся в ночном небе.

Полярные сияния чаще всего зеленые, потому что атомы кислорода, которых много в той части атмосферы, куда обычно достигает солнечный ветер, излучают этот оттенок при взаимодействии.

Во время недавней солнечной бури трещина в магнитосфере Земли позволила солнечному ветру проникнуть ниже 100 километров, где наиболее распространенным газом является азот. В результате полярные сияния испускали неоново-розовое свечение.



Розовое полярное сияние / Фото Markus Varik/Greenlander

Дыра в магнитосфере закрылась примерно через 6 часов.

Прямо сейчас наше Солнце идет к пику своей активности, которого ожидают в 2025 году. В ближайшее время нас ждут все более частые и мощные магнитные бури и еще больше полярных сияний.