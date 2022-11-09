Приголомшливе світлове шоу пощастило побачити 3 листопада туристичній групі на чолі з Маркусом Варіком, гідом з компанії Greenlander. Яскраві полярні сяйва з'явилися поблизу Тромсе в Норвегії близько шостої вечора за місцевим часом і тривали всього дві хвилини.

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В той самий час учені виявили невеликий пролом у магнітному полі Землі. Він дозволив високоенергетичним сонячним частинкам проникнути в атмосферу глибше, ніж зазвичай – це й викликало незвичайні кольорові вогні.

Це були найсильніші рожеві полярні сяйва, які я бачив за більш ніж десятиліття роботи,

– сказав Маркус Варік.



Рожеве полярне сяйво / Фото Markus Varik/Greenlander

За словами Варіка, тієї ночі навіть звичайне зелене полярне сяйво було сильнішим.



Полярне сяйво / Фото Markus Varik/Greenlander​

Що таке полярні сяйва та як вони утворюються

Полярні сяйва утворюються, коли потоки високоенергетичних заряджених частинок, сонячний вітер, проходять навколо магнітосфери.

Магнітне поле планети захищає нас від космічного випромінювання, але щит слабший на Північному і Південному полюсах, що дозволяє сонячному вітру проникати в атмосферу – зазвичай на висоті від 100 до 300 кілометрів над поверхнею Землі.

Коли сонячні частинки проходять через атмосферу, вони нагрівають гази – ті потім яскраво світяться в нічному небі.

Полярні сяйва найчастіше зелені, тому що атоми кисню, яких багато в тій частині атмосфери, куди зазвичай досягає сонячний вітер, випромінюють цей відтінок під час взаємодії.

Під час нещодавньої сонячної бурі тріщина в магнітосфері Землі дозволила сонячному вітру проникнути нижче 100 кілометрів, де найпоширенішим газом є азот. У результаті полярні сяйва випускали неоново-рожеве світіння.



Рожеве полярне сяйво / Фото Markus Varik/Greenlander

Діра в магнітосфері закрилася приблизно через 6 годин.

Прямо зараз наше Сонце прямує до піку своєї активності, якого очікують у 2025 році. Найближчим часом на нас чекають дедалі частіші й потужніші магнітні бурі та ще більше полярних сяйв.