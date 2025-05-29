У Гватемалі знайшли руїни стародавнього міста Мая, якому майже 3000 років

У джунглях на півночі Гватемали археологи виявили руїни одного з найдавніших міст цивілізації Мая. Знахідка свідчить про важливу роль цього поселення в церемоніальному житті регіону.

Відкриття в джунглях

У малодослідженому районі на півночі країни археологи з Гватемали та Словаччини натрапили на залишки міста Мая віком майже 3000 років. Йдеться про поселення Лос Абуелос, що розташовувалося приблизно за 21 кілометр від археологічного комплексу Уахактун. Назва міста перекладається з іспанської як "Дідусь і бабуся" – на честь двох людських скульптур, знайдених серед руїн, повідомляє 24 Канал з посиланням на AFP News Agency.

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Місто датується середнім докласичним періодом (800–500 роки до нашої ери) і вважається одним із найдавніших і ключових церемоніальних центрів Мая на території Петену, поблизу сучасного кордону з Мексикою. У заяві Міністерства культури Гватемали наголошується, що архітектурне планування цього місця є вражаючим – серед збережених споруд виявлено піраміди, монументи з характерною для регіону іконографією, а також унікальну гідротехнічну систему.

Унікальні знахідки та значення міста

На площі близько 16 квадратних кілометрів дослідники виявили піраміду висотою 33 метри з фресками докласичного періоду.

з фресками докласичного періоду. Окрім цього, було зафіксовано складну систему каналів, що свідчить про високий рівень інженерної думки мешканців.

Знахідки формують унікальний міський трикутник, що дає змогу по-новому осмислити церемоніальну та соціально-політичну організацію Мая в доіспанському періоді.

Особливу увагу викликають дві скульптури, які, на думку вчених, уособлюють пращурів і можуть бути пов’язані з ритуалами вшанування предків. Їх датують періодом 500–300 років до н.е.

У цьому ж регіоні, але в іншому місці – у Тікалі – вчені нещодавно знайшли вівтар культури Теотіуакан, що свідчить про зв’язки між двома великими цивілізаціями, які існували за понад тисячу кілометрів одна від одної. Це підкреслює багатошаровість і складність культурного розвитку стародавньої Мезоамерики.