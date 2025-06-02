Давній рецепт "ожив" у сучасній пекарні

Археологи натрапили на обвуглений шматок хліба, закопаний понад 5000 років тому під порогом будинку в поселенні бронзової доби Куллуоба Хоюк. Знахідку зробили у вересні 2024 року, а з березня 2025 року її демонструють у місцевому археологічному музеї. За словами керівника розкопок Мурата Турктекі, це найдавніший хліб, знайдений на території Туреччини, що добре зберіг свою форму, повідомляє 24 Канал з посиланням на Phys.org.

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Аналіз показав: хліб виготовляли з грубого борошна зі стародавнього сорту пшениці Еммер, змішаного з насінням сочевиці та листям рослин, яке виконувало роль природного розпушувача. За формою він нагадує млинець – плоский диск діаметром близько 12,7 сантиметра.



Працівники пекарні Halk Ekmek під час роботи / Фото Phys.org

Від музею до прилавка

Зацікавившись знахідкою, місцева влада вирішила спробувати відтворити давній рецепт. До справи долучилась муніципальна пекарня Halk Ekmek. Оскільки пшениця Еммер у Туреччині більше не вирощується, пекарі використали споріднений сорт Кавілча у поєднанні з булгуром і сочевицею.

Результат перевершив очікування: перша партія "хліба Куллуоба" розійшлася за кілька годин. Сьогодні пекарня виготовляє близько 300 буханок щодня, і попит не зменшується. Коштує таке задоволення 50 турецьких лір – приблизно 53 гривні.

Ще одним привабливим аспектом хліба є те, що він виготовлений із посухостійких культур. Це привернуло увагу як археологів, так і місцевих чиновників. Туреччина зараз вирощує вимогливі до води культури, але пшениця Кавілджа стійка як до посухи, так і до хвороб.