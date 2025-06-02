Древний рецепт "ожил" в современной пекарне

Археологи наткнулись на обугленный кусок хлеба, закопанный более 5000 лет назад под порогом дома в поселении бронзового века Куллуоба Хоюк. Находку сделали в сентябре 2024 года, а с марта 2025 года ее демонстрируют в местном археологическом музее. По словам руководителя раскопок Мурата Турктеки, это древнейший хлеб, найденный на территории Турции, хорошо сохранивший свою форму, сообщает 24 Канал со ссылкой на Phys.org.

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Анализ показал: хлеб изготавливали из грубой муки из древнего сорта пшеницы Эммер, смешанного с семенами чечевицы и листьями растений, которое выполняло роль природного разрыхлителя. По форме он напоминает блин – плоский диск диаметром около 12,7 сантиметра.



Работники пекарни Halk Ekmek во время работы / Фото Phys.org

От музея до прилавка

Заинтересовавшись находкой, местные власти решили попробовать воссоздать древний рецепт. К делу присоединилась муниципальная пекарня Halk Ekmek. Поскольку пшеница Эммер в Турции больше не выращивается, пекари использовали родственный сорт Кавилча в сочетании с булгуром и чечевицей.

Результат превзошел ожидания: первая партия "хлеба Куллуоба" разошлась за несколько часов. Сегодня пекарня изготавливает около 300 буханок ежедневно, и спрос не уменьшается. Стоит такое удовольствие 50 турецких лир – примерно 53 гривны.

Еще одним привлекательным аспектом хлеба является то, что он изготовлен из засухоустойчивых культур. Это привлекло внимание как археологов, так и местных чиновников. Турция сейчас выращивает требовательные к воде культуры, но пшеница Кавилджа устойчива как к засухе, так и к болезням.