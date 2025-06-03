Открытие в джунглях

В малоисследованном районе на севере страны археологи из Гватемалы и Словакии наткнулись на остатки города Мая возрастом почти 3000 лет. Речь идет о поселении Лос Абуэлос, что располагалось примерно в 21 километре от археологического комплекса Уахактун. Название города переводится с испанского как "Дедушка и бабушка" – в честь двух человеческих скульптур, найденных среди руин, сообщает 24 Канал со ссылкой на AFP News Agency.

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Город датируется средним доклассическим периодом (800–500 годы до нашей эры) и считается одним из древнейших и ключевых церемониальных центров Майя на территории Петену, вблизи современной границы с Мексикой. В заявлении Министерства культуры Гватемалы отмечается, что архитектурная планировка этого места является впечатляющей – среди сохранившихся сооружений обнаружены пирамиды, монументы с характерной для региона иконографией, а также уникальную гидротехническую систему.

Уникальные находки и значение города

На площади около 16 квадратных километров исследователи обнаружили пирамиду высотой 33 метра с фресками доклассического периода.

с фресками доклассического периода. Кроме этого, было зафиксировано сложную систему каналов, что свидетельствует о высоком уровне инженерной мысли жителей.

Находки формируют уникальный городской треугольник, что позволяет по-новому осмыслить церемониальную и социально-политическую организацию Мая в доиспанском периоде.

Особое внимание вызывают две скульптуры, которые, по мнению ученых, олицетворяют предков и могут быть связаны с ритуалами почитания предков. Их датируют периодом 500–300 лет до н.э.

В этом же регионе, но в другом месте – в Тикале – ученые недавно нашли алтарь культуры Теотиуакан, что свидетельствует о связях между двумя крупными цивилизациями, которые существовали за более чем тысячу километров друг от друга. Это подчеркивает многослойность и сложность культурного развития древней Мезоамерики.