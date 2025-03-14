Huawei підкупила членів Європейського парламенту, щоб уникати санкцій у ЄС

Huawei знаходиться під санкціями США з 2018 року, відколи її викрили на шпигунстві за телекомунікаційними мережами по всьому світу. Адміністрація президента Трампа заборонила державним відомствам використовувати обладнання китайської компанії, а з 2019 року й далі кількість обмежень постійно збільшувалась. Європа ж у цьому плані була досить млявою, і нове викриття пояснює, чому.

Хабарницький скандал

Згідно з повідомленнями, лобісти китайського технологічного гіганта підкупили членів Європейського парламенту, щоб заслужити прихильність законодавців. Після вигнання з американського ринку компанія боялась, що схожі заходи запровадить Європа. Кілька країн дійсно поступово відмовляються від обладнання Huawei, але темпи його заміни досить мляві, повідомляє 24 Канал з посиланням на Follow the Money.

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Нагадаємо, Huawei уперше потрапила під підозру в шпигунстві, коли розвідувальні служби Австралії з'ясували, що китайська компанія перехоплює трафік і повідомлення на своєму обладнанні, а потім передає його в Китай, де вся ця інформація опиняється в руках режиму Сі Цзіньпіна. Це був скандал безпрецедентних масштабів, оскільки телекомунікаційне обладнання Huawei використовував увесь світ. Це означало, що Китай слухає і читає розмови не лише звичайних людей, а й політиків усіх рівнів, журналістів, активістів, бізнесменів та інших громадян таких країн, як США, Велика Британія, Німеччина, Франція.

Першою країною, яка офіційно висунула звинувачення проти Huawei у шпигунстві, стала Австралія. З того часу США та інші країни почали висловлювати подібні побоювання. У 2020 році США звинуватили Huawei у використанні технологічних бекдорів для шпигунства, хоча перші санкції наклав ще Дональд Трамп під час останніх місяців свого президентства.

США ввели заборону на використання обладнання Huawei у своїх мережах 5G.

Велика Британія відсторонила Huawei від участі в основних частинах своєї 5G-інфраструктури та зобов'язала операторів видалити обладнання компанії до 2027 року.

Деякі країни, такі як Швеція та Данія, також виключили Huawei з своїх 5G-мереж.

Проте інші країни Європейського союзу, такі як Німеччина та Італія, поки що не ввели повну заборону й досі розглядають можливість обмежень.

Це означає, що Китай досі слухає.

Згідно з повідомленням Follow the Money, новинного агентства журналістських розслідувань, що базується в Нідерландах, 13 березня бельгійська поліція провела обшуки за 21 адресою по всій Бельгії та Португалії. Серед цих адрес були європейські офіси Huawei та будинки лобістів, пов'язаних з компанією.

Видання повідомляє, що розслідування під кодовою назвою "Покоління" триває вже більше двох років і зосереджене на звинуваченнях у тому, що лобісти Huawei платили депутатам Європарламенту в обмін на отримання їхньої підтримки в парламенті. Близько 15 нинішніх і колишніх депутатів Європарламенту перебувають у полі зору слідчих, оскільки "підозрюються у хабарництві, підробці документів, відмиванні грошей і злочинній організації".