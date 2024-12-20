Мільярди доларів: скільки криптовалюти вкрали цього року хакери і хто робив це найбільше

Щороку аналітики називають загальну суму, яка була викрадена хакерами з крипторинку. Торік вона становила 1,8 мільярда доларів, що вже тоді вражало. Але цей рік побив рекорд, адже сума дещо зросла.

Скільки було втрачено

У 2024 році з криптоплатформ було викрадено криптовалюти на суму 2,2 мільярда доларів, що на 400 мільйонів більше, ніж торік. Також це вже п'ятий рік за останнє десятиліття, коли було викрадено понад 1 мільярд доларів. Цю позначку пересікали також у 2018, 2021, 2022 та 2023 роках, повідомляє 24 Канал з посиланням на Chainalysis.

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Одна з цікавих змін, яку помітили цього року, – це те, звідки крадуть криптовалюту. У попередні роки і в першому кварталі 2024 року платформи DeFi (децентралізовані фінанси) були основними цілями для крадіжок криптовалют. Однак у другому та третьому кварталах фокус змістився на централізовані платформи. Найпомітніші хакерські атаки відбулися на платформи DMM Bitcoin та WazirX, де було викрадено 305 мільйонів доларів і 234,9 мільйона доларів відповідно.

У зв'язку зі збільшенням кількості атак на централізовані платформи, Chainalysis підкреслив важливість безпеки приватних ключів. Значні 43,8% зломів були пов'язані з компрометацією приватних ключів, що дало хакерам доступ до коштів. У звіті йдеться про те, що централізовані платформи повинні серйозніше ставитися до безпеки приватних ключів, щоб запобігти крадіжкам.

Хто краде найбільше

Ще одним помітним аспектом крадіжок криптовалют є роль, яку відіграє Північна Корея. Ця закрита країна спромоглася викрасти аж 1,34 мільярда криптоактивів у 2024 році в результаті 47 інцидентів, що становить 61% від усієї криптовалюти, викраденої в цьому році, а інциденти склали 20% від усіх випадків.

Chainalysis стверджує, що країна є "витонченою і невблаганною", коли справа доходить до крадіжки криптовалют. Вона використовує свої нечесно отримані прибутки для розробки ядерної зброї та балістичних ракет.

Зважаючи на те, що ціна біткоїна досягла нових максимумів за останні тижні, злом криптовалютних сервісів стає все більш привабливим для злочинців, які прагнуть заробити. З цієї причини платформи, яким люди довіряють, повинні зробити все можливе для посилення своєї безпеки, щоб запобігти зломам.