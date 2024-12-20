Сколько было потеряно

В 2024 году с криптоплатформ было похищено криптовалюты на сумму 2,2 миллиарда долларов, что на 400 миллионов больше, чем в прошлом году. Также это уже пятый год за последнее десятилетие, когда было похищено более 1 миллиарда долларов. Эту отметку пересекали также в 2018, 2021, 2022 и 2023 годах, сообщает 24 Канал со ссылкой на Chainalysis.

Смотрите также ФБР призывает всех немедленно перейти на зашифрованные мессенджеры

Одно из интересных изменений, которое заметили в этом году, – это то, откуда воруют криптовалюту. В предыдущие годы и в первом квартале 2024 года платформы DeFi (децентрализованные финансы) были основными целями для краж криптовалют. Однако во втором и третьем кварталах фокус сместился на централизованные платформы. Самые заметные хакерские атаки произошли на платформы DMM Bitcoin и WazirX, где было похищено 305 миллионов долларов і 234,9 миллиона долларов соответственно.

В связи с увеличением количества атак на централизованные платформы, Chainalysis подчеркнул важность безопасности частных ключей. Значительные 43,8% взломов были связаны с компрометацией приватных ключей, что дало хакерам доступ к средствам. В отчете говорится о том, что централизованные платформы должны серьезнее относиться к безопасности приватных ключей, чтобы предотвратить кражи.

Кто ворует больше всего

Еще одним заметным аспектом краж криптовалют является роль, которую играет Северная Корея. Эта закрытая страна смогла похитить аж 1,34 миллиарда криптоактивов в 2024 году в результате 47 инцидентов, что составляет 61% от всей криптовалюты, похищенной в этом году, а инциденты составили 20% от всех случаев.

Chainalysis утверждает, что страна является "изощренной и неумолимой", когда дело доходит до кражи криптовалют. Она использует свои нечестно полученные доходы для разработки ядерного оружия и баллистических ракет.

Ввиду того, что цена биткоина достигла новых максимумов за последние недели, взлом криптовалютных сервисов становится все более привлекательным для преступников, которые стремятся заработать. По этой причине платформы, которым люди доверяют, должны сделать все возможное для усиления своей безопасности, чтобы предотвратить взломы.