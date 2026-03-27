Іранські хакери зламали пошту дикертора ФБР та "злили" дані за останні 10 років

Хакерська група, яку пов’язують з Іраном, заявила про злам особистої електронної пошти директора ФБР Каша Пателя та оприлюднила частину листування.

Про це повідомляє Reuters.

Що відомо про хакерську атаку іранських хакерів?

Йдеться про угруповання Handala Hack Team. На своєму ресурсі вони написали, що Патель "тепер знайде своє ім’я у списку жертв, акаунти яких було успішно зламано".

У Міністерстві юстиції США підтвердили факт зламу: особиста поштова скринька посадовця дійсно була під атакою, а оприлюднені матеріали виглядають справжніми. Водночас саме ФБР офіційних коментарів поки не надало.

Довідка: Handala позиціонує себе як пропалестинська кібергрупа, однак західні фахівці з кібербезпеки припускають, що за цією назвою можуть стояти структури, пов’язані з іранською державною кіберрозвідкою.

Незалежно підтвердити справжність листів поки не вдалося. Водночас дослідники з компанії District 4 Labs встановили, що Gmail-адреса, яку називають зламаною, збігається з тією, що раніше фігурувала у витоках, пов’язаних із посадовцем.

Серед оприлюднених матеріалів – особисті фото та листування, як приватного, так і службового характеру. Частина цих листів датована періодом 2010 – 2019 років.

