Працівник міністерства DOGE Ілона Маска виявився колишнім хакером і контрабандистом

Співробітник нового американського міністерства ефективності DOGE, який паралельно працює старшим радником в офісі заступника генерального прокурора в Міністерстві юстиції США, а також є інженером в SpaceX та соцмережі X, став фігурантом журналістського розслідування. Псевдонім Крістофера Стенлі на YouTube випадково розкрив його бурхливе хакерське минуле.

Випадкове викриття

Журналісти розкопали старі повідомлення Крістофера Стенлі, залишені ще в підлітковому віці, де він хвалиться своїми хакерськими здобутками, розповсюдженням піратських електронних книг, неліцензійного програмного забезпечення та ігрових читкодів. Усі ці публікації можна було знайти на архівованих версіях різних сайтів, але зараз, після широкого висвітлення цієї історії, вони були швидко видалені, повідомляє 24 Канал з посиланням на ArsTechnica.

Дивіться також Дослідники попереджають про "гіперперсоналізовані" хакерські атаки на основі ШІ

Стенлі був призначений до Міністерства юстиції Департаментом урядової ефективності Ілона Маска (DOGE). Хоча Маск стверджує, що DOGE працює прозоро, мало що відомо про співробітників або їхні ролі в уряді. Залишається незрозумілим, чим саме займається Стенлі в Міністерстві, але джерело зазначає, що офіс заступника генерального прокурора серед іншого відповідає за розслідування різних злочинів, "включаючи хакерство та іншу зловмисну кібердіяльність". Міністерство юстиції підтвердило, що як "спеціальний урядовий службовець", як і Маск, Стенлі не отримує урядової зарплати.

Сумнівне минуле інженера, згідно з повідомленням, сягає 2006 року, коли Стенлі ще навчався в середній школі. Журналісти пов'язали його з кількома сайтами та форумами, відстежуючи різні псевдоніми, які він досі використовує, зокрема Reneg4d3, псевдонім, який він досі має на YouTube. Вони підтвердили зв'язок, "зіставивши дані реєстрації сайтів з його старою адресою електронної пошти та зіставивши біографічні дані Reneg4d3 з даними Стенлі".

В одному з випадків Стенлі хвалився "зламом серверів", як показує вже видалений знімок екрана Internet Archive.

В іншому випадку він похвалився на форумі, що отримав доступ адміністратора через "легкий експлойт" до конкуруючого форуму, після чого назвав його учасників "тупими нубами".

Він також націлювався на конкуруючий сайт ігрових читів. Ресурс був зламаний і на його сторінках було розміщено послання, в якому стверджувалося, що за атакою стоїть "RENEG4D3.com".

Є також свідчення, що він займався ще більшою хакерською діяльністю.

У той час Стенлі, здавалося, не боявся наслідків, але приблизно у віці 19 років він зрозумів, що публічні хвастощі хакерством можуть бути не найкращою ідеєю. Після того, як він нібито отримав юридичну погрозу від південнокорейської ігрової компанії Nexon Co. за "проникнення в їхнє ігрове програмне забезпечення та зміну певних аспектів гри", він заявив у дописі 2010 року, що "я більше не зламую PayPal, не отримую root-доступи до чужих комп'ютерів і не використовую експлойти для онлайн-сайтів". Тобто можна зробити висновок, що він робив усе це раніше.

Дискусії на одному з його форумів показують, що Стенлі не повністю залишив світ хакерства позаду. Один з його сайтів ще деякий час пропонував контрабандні електронні книги та піратське програмне забезпечення .

. У грудні 2014 року, коли йому було 23 роки, Стенлі опублікував відео, на якому він зламує базу даних клієнтів для хакерської групи під назвою Lizard Squad. Того ж самого року Lizard Squad взяла на себе відповідальність за атаки на PlayStation Network корпорації Sony.

Це нікого не хвилює

Експерти з національної безпеки, здається, переконані, що хакерське минуле Стенлі не повинно дискваліфікувати його від роботи в уряді, зазначаючи, що багато молодих хакерів починають саме так, перш ніж допомагати в зусиллях з припинення зловмисної діяльності. Співзасновник компанії з кібербезпеки Trail of Bits Ден Гвідо повідомив, що націлювання Стенлі на інших хакерів у цей юнацький період, як-от злом конкуруючого сайту ігрових читів, може бути "пом'якшувальним" фактором при оцінці його ймовірних минулих правопорушень.

Зараз, у свої 30 з гаком років, обліковий запис Стенлі в X показує (або прикидається), що він звичайний користувач соціальних мереж. Хакер є палким прихильником компаній Маска, включаючи X та SpaceX, де він, здається, все ще працює, згідно з його LinkedIn, і на YouTube, де він досі використовує псевдонім "Reneg4d3". На його фотографії профілю він позує зі своїм босом, Маском.

Бунтарський тон його юнацьких дописів, здається, зник, хоча він підтримав жарт Маска на перше квітня минулого року про те, що Маск залишає X, щоб стати директором з питань різноманітності, рівності та інклюзії в Disney, пожартувавши, що його самого підвищили до директора з питань дезінформації в X після відходу Маска. Замість лайливих слів і непристойних малюнків з його підліткових років, він, здається, більше схильний виглядати професійно в своїх дописах, включаючи просування та підтримку розробок X Safety, спрямованих на покращення безпеки сайту.

Подорослішавши, він, як пишуть журналісти, тепер здається менш схильним публічно дратувати інших. Серед його виділених дописів є допис з літа 2024 року. На ньому зображений мультфільм, який переглянули 2,5 мільйона разів, і який свідчить про те, що Стенлі вважає себе "центристом", який сьогодні прагне "бути справедливим і чесним" і "не бути мудаком", залишаючись при цьому "допитливим" і "кидаючи виклик вимогам". Він виступає проти "навішування ярликів" на людей, що, на його думку, сприяє розколу в суспільстві.