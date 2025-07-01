Характеристики майбутніх Google Pixel 10 Pro та Pro XL уже в мережі

Нова інформація про Google Pixel 10 Pro та Pro XL розкриває деталі про потужніші батареї, оновлений процесор Tensor G5 та збільшену оперативну пам'ять. Смартфони також можуть отримати покращену швидкість зарядки та оновлену телефото-камеру.

Якими будуть нові флагмани від Google

Свіжі деталі про майбутні флагмани Google вказують на еволюційні, а не революційні зміни. Обидві моделі отримають новий процесор Tensor G5 виробництва TSMC у поєднанні з 16 гігабайтами оперативної пам'яті. Накопичувачі залишаються незмінними з максимальним об'ємом до 1 терабайта, проте Pixel 10 Pro XL може позбутися базової конфігурації на 128 гігабайтів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Android Headlines.

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Найпомітнішими покращеннями стануть акумулятори підвищеної ємності. Звичайна Pro-версія отримає батарею на 4870 міліампер-годин, тоді як XL-модель буде оснащена найпотужнішим в історії Pixel акумулятором на 5200 міліампер-годин.

Для стандартної моделі передбачена парова камера охолодження, що також дозволило збільшити ємність батареї.

Швидкість зарядки також може зрости до 29 ватів для Pro та 39 ватів для Pro XL відповідно, з підтримкою бездротової зарядки потужністю 15 ватів.

Система камер залишиться переважно незмінною, за винятком удосконаленого телефото-об'єктива з кращою світлосилою. Ми отримаємо 50-мегапіксельний основний сенсор, 48-мегапіксельний надширококутний об’єктив та 48-мегапіксельний телеоб’єктив із 5-кратним збільшенням. Фронтальна камера, як і раніше, матиме 42 мегапікселі.

Дисплеї діагоналлю 6,3 та 6,8 дюйма можуть зберегти ті самі показники максимальної яскравості на рівні 3000 ніт, що й у попередників. Вони, як і раніше, будуть LTPO з частотою оновлення 1-120 Гц.

Екрани використовуватимуть Corning Gorilla Glass Victus 2 як на передній, так і на задній панелях.

Офіційна презентація очікується 20 серпня (ця дата ще не підтверджена компанією) з початком продажів через тиждень після анонсу. Очікується зростання цін, принаймні на модель Pro XL. Але конкретні цифри поки невідомі. Це схоже на те, що Apple зробила кілька років тому з iPhone 15 Pro Max, де вона позбулася варіанту з меншим обсягом пам'яті, що зробило початкову ціну iPhone 15 Pro Max вищою.