Honor представила смартфони з дизайном iPhone 17, майже невидимими рамками і 200 Мп камерами

Компанія Honor презентувала нову лінійку смартфонів – Honor 600 і 600 Pro. Обидві моделі отримали 200-мегапіксельні камери, тонкі рамки дисплея та великий акумулятор, а старша версія – ще й топовий процесор і додаткову телефотокамеру. Смартфони також об'єднує те, що вони, очевидно, "надихалися" дизайном Apple.

Інформація про новинки з'явилася на офіційному сайті Honor з детальним описом характеристик смартфонів.

Дивіться також Pixel 11 Pro може бути не таким потужним, як попередник, і причина дуже сумна

Що нового в Honor 600?

Виробник робить ставку на дизайн, камери та автономність і одразу підкреслює одну з ключових особливостей – ультратонкі рамки дисплея товщиною лише 0,9 мм, що є рекордом для смартфонів компанії.

Обидві моделі оснащені однаковими екранами: це 6,57-дюймові AMOLED-панелі з роздільною здатністю 2728×1264 пікселів, частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю до 8000 ніт у режимі HDR. За візуальним стилем пристрої нагадують актуальні флагмани Apple, зокрема iPhone 17 Pro, хоча Honor використовує власні дизайнерські рішення.

Дизайн Honor 600 / Фото Honor

Базовий Honor 600 працює на процесорі Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4. Це чип із ядрами Cortex-A720 і Cortex-A520 та графікою Adreno 722, який орієнтований на продуктивний середній клас. Смартфон доступний у версіях із 8 або 12 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем на 256 або 512 ГБ.

Фотовозможності – одна з головних переваг новинки. Основна камера отримала 200-Мп сенсор розміром 1/1,4 дюйма зі світлосилою f/1.9 та оптичною стабілізацією. Доповнює її 12-Мп ультраширококутний модуль, який також виконує роль макрокамери й підтримує автофокус. Фронтальна камера – 50 Мп.

Honor 600 отримав конкурентні фотоможливості / Фото Honor

Смартфон оснащений акумулятором на 7000 мА-год із підтримкою швидкої зарядки 80 Вт і реверсивної зарядки на 27 Вт. Працює пристрій на MagicOS 10 (Android 16), де є широкий набір ШІ-функцій – від Google Gemini та Circle to Search до інструментів обробки фото й відео на базі штучного інтелекту.

Honor 600 має товщину 7,8 мм і важить 185 грамів. У продажу він з'явиться в чорному, білому та помаранчевому кольорах.

Чим вирізняється Honor 600 Pro?

Старша модель Honor 600 Pro отримала значно потужнішу платформу – Snapdragon 8 Elite із продуктивними ядрами до 4,32 ГГц і графікою Adreno 830. Обсяг пам'яті тут ширший: від 12/256 ГБ до конфігурації з 16 ГБ ОЗП і 1 ТБ сховища.

Головна відмінність у камерах – наявність перископічного телеоб'єктива на 50 Мп із 3,5-кратним зумом і оптичною стабілізацією. Інші модулі залишилися такими ж, як у базовій моделі.

Також Pro-версія отримала підтримку бездротової зарядки потужністю 50 Вт. Вага смартфона трохи більша – 195 грамів, але товщина залишилася на рівні 7,8 мм.

Обидва пристрої мають захист від води й пилу за стандартами IP68, IP69 та IP69K, а також сертифікацію SGS на стійкість до падінь.

Смартфон витримує занурення та намокання / Фото Honor

Ціна Honor 600 та Pro-версії

Honor 600 у версії 12/512 ГБ оцінили приблизно у 657 доларів, тоді як Honor 600 Pro стартує від 784 доларів за конфігурацію 12/256 ГБ і доходить до 835 доларів за варіант із 512 ГБ пам'яті. Продажі стартують 30 квітня.