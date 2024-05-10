ЗМІ назвали можливого наступника Тіма Кука на посаді гендиректора Apple

Хоча ми не очікуємо відставки Тіма Кука з посади CEO Apple ще як мінімум кілька років, про що він і сам раніше заявляв, багаторічний керівник все ж рано чи пізно піде. Оскільки така велика компанія просто не може дозволити собі раптовість, можна не сумніватися, що заміну Куку шукають і готують уже зараз.

Хто замінить Тіма Кука

Тім Кук обіймає свою посаду з 2011 року, замінивши на ній Стіва Джобса. Цьогоріч йому виповнюється 64 роки. Хоча у звіті прямо вказується, що "немає жодних підстав вважати, що зміни керівництва компанії неминучі" вже найближчим часом, існує багато можливостей щодо того, хто може зайняти цю посаду в майбутньому.

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У звіті, який базується на розмовах з "кількома людьми, знайомими з внутрішньою роботою Apple", йдеться про те, що якщо зміни відбудуться найближчим часом, то головний операційний директор Джефф Вільямс майже напевно візьме кермо влади в свої руки:

Якби Кук незабаром пішов у відставку, його майже напевно замінив би головний операційний директор Джефф Вільямс, який кілька років тому був головним кандидатом на посаду наступника Кука,

– пише Bloomberg, посилаючись на неназвані джерела.

Але Вільямс, якому цього року виповнився 61 рік, лише на два роки молодший за Кука, і інсайдери компанії кажуть, що тепер вони вважають малоймовірним, що він стане новим керівником. Правління Apple, імовірно, хотіло б мати керівника, який залишився б на посаді щонайменше на десятиліття. "Якби ви запитали мене п'ять років тому, було б цілком очевидно, що Джефф очолить зграю, щоб стати генеральним директором", – каже один з давніх керівників Apple. "Але повільність оновлення керівного складу створює проблему з тим, кого ви можете взяти на борт".

У звіті йдеться про те, що "близькі до нього люди" вважають, що Кук буде генеральним директором Apple "щонайменше ще три роки". Якщо так і станеться, Джон Тернус є "найбільш вірогідним наступником" Тіма Кука на посаді генерального директора Apple.



Джон Тернус під час презентації Apple / Фото Apple

Наразі Тернус є старшим віцепрезидентом Apple з розробки апаратного забезпечення, і протягом останніх кількох років він відіграє все більш помітну роль в Apple.

У звіті Тернус описується як "людина, яку люблять в Apple", його хвалить чи не все поточне керівництво, включно з самим Куком. Одним із ключових факторів також є те, що Тернусу 49 років. Це робить його тим кандидатом, який з більшою імовірністю лишатиметься на посаді довго.

Тім дуже любить його, тому що він може провести хорошу презентацію, він дуже м'який, ніколи не надсилає в електронному листі нічого суперечливого і дуже стриманий у прийнятті рішень. У нього багато управлінських характеристик, як у Тіма,

– каже людина, близька до керівництва Apple.

Крістофер Стрінгер, колишній провідний розробник апаратного забезпечення Apple, назвав Тернуса "надійною рукою", яка "ніколи не підводила в жодній ролі, на яку його призначали". Едді К'ю, керівник Apple, відомий як найближча довірена особа Кука, нібито приватно сказав колегам, що Тернус має стати наступним генеральним директором.

А як щодо інших керівників Apple? Bloomberg пише, що такі люди, як Крейг Федерігі та Дейдра О'Брайен, є "малоймовірними наступниками" Кука, попри те, що їх люблять. Інші, такі як Філ Шиллер та керівник відділу апаратного забезпечення Ден Річчіо, "наближаються до завершення свого перебування на посаді" в Apple.