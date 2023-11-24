Тіму Куку, одному з найуспішніших CEO в історії Apple, 1 листопада виповнилося 63 роки. Невідомо, скільки ще він залишатиметься на своєму посту, але ясно, що, як і будь-хто інший, рано чи пізно він піде на пенсію.

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Хто замінить Тіма Кука

За останнє десятиліття Apple розширила свою лінійку продуктів, представивши Apple Watch і гарнітуру Vision Pro. Компанія також випустила різні аксесуари та передові технології, такі як AirTags та MagSafe. Тім Кук відіграв ключову роль у цьому розвитку та перетворенні бренду на першу у світі компанію з трильйонною капіталізацією.

У 2021 році генеральний директор Apple заявив, що, ймовірно, залишить компанію в найближчі десять років. Тепер Тім Кук каже, що новим генеральним директором Apple буде хтось із працівників компанії, а не людина, яку наймуть зі сторони. Конкретних імен, звісно ж, ніхто сьогодні не назве, але Рада директорів нібито вже має кілька кандидатур.

Сам Кук поділився деякими цікавими думками в інтерв'ю BBC. Він розповів, що Apple працює над його заміною в майбутньому і має "дуже детальні плани наступництва", а його завданням є навчати й готувати керівників зі здібностями, необхідними для досягнення успіху в Apple.

Кук обіймав посаду генерального директора Apple понад десять років, а це означає, що він добре знайомий з діяльністю компанії. Він стверджує: "Мені там подобається, і я не можу уявити своє життя, не будучи там".