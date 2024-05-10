Кто заменит Тима Кука

Тим Кук занимает свою должность с 2011 года, заменив на ней Стива Джобса. В этом году ему исполняется 64 года. Хотя в отчете прямо указывается, что "нет никаких оснований считать, что изменения руководства компании неизбежны" уже в ближайшее время, существует много возможностей относительно того, кто может занять эту должность в будущем.

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В отчете, который базируется на разговорах с "несколькими людьми, знакомыми с внутренней работой Apple", говорится, что если изменения произойдут в ближайшее время, то главный операционный директор Джефф Уильямс почти наверняка возьмет бразды правления в свои руки:

Если бы Кук вскоре ушел в отставку, его почти наверняка заменил бы главный операционный директор Джефф Уильямс, который несколько лет назад был главным кандидатом на должность преемника Кука,

– пишет Bloomberg, ссылаясь на неназванные источники.

Но Уильямс, которому в этом году исполнился 61 год, лишь на два года моложе Кука, и инсайдеры компании говорят, что теперь они считают маловероятным, что он станет новым руководителем. Правление Apple, вероятно, хотело бы иметь руководителя, который остался бы в должности по меньшей мере на десятилетие. "Если бы вы спросили меня пять лет назад, было бы вполне очевидно, что Джефф возглавит стаю, чтобы стать генеральным директором", — говорит один из давних руководителей Apple. "Но медлительность обновления руководящего состава создает проблему с тем, кого вы можете взять на борт".

В отчете говорится о том, что "близкие к нему люди" считают, что Кук будет генеральным директором Apple "по меньшей мере еще три года". Если так и произойдет, Джон Тернус является "наиболее вероятным преемником" Тима Кука на посту генерального директора Apple.



Джон Тернус во время презентации Apple / Фото Apple

Сейчас Тернус является старшим вице-президентом Apple по разработке аппаратного обеспечения, и в течение последних нескольких лет он играет все более заметную роль в Apple.

В отчете Тернус описывается как "человек, которого любят в Apple", его хвалит едва ли не все текущее руководство, включая самого Кука. Одним из ключевых факторов также является то, что Тернусу 49 лет. Это делает его тем кандидатом, который с большей вероятностью будет оставаться на должности долго.

Тим очень любит его, потому что он может провести хорошую презентацию, он очень мягкий, никогда не отправляет в электронном письме ничего противоречивого и очень сдержанный в принятии решений. У него много управленческих характеристик, как у Тима,

– говорит человек, близкий к руководству Apple.

Кристофер Стрингер, бывший ведущий разработчик аппаратного обеспечения Apple, назвал Тернуса "надежной рукой", которая "никогда не подводила ни в одной роли, на которую его назначали". Эдди Кью, руководитель Apple, известный как ближайшее доверенное лицо Кука, якобы частно сказал коллегам, что Тернус должен стать следующим генеральным директором.

А как насчет других руководителей Apple? Bloomberg пишет, что такие люди, как Крейг Федериги и Дейдра О'Брайен, являются "маловероятными преемниками" Кука, несмотря на то, что их любят. Другие, такие как Фил Шиллер и руководитель отдела аппаратного обеспечения Дэн Риччио, "приближаются к завершению своего пребывания в должности" в Apple.