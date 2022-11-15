Huawei представила розумні окуляри Vision Glass для смартфона або комп'ютера

На виставці 2022 World VR Industry компанія Huawei представила розумні окуляри Vision Glass. Модель пропонується використовувати спільно зі смартфоном або іншим пристроєм, здатним відтворювати зображення або відеоряд, як додатковий екран.

Характеристики розумних окулярів

Модель отримала MicroOLED-дисплеї з роздільною здатністю 1080p на кожне око (кожне 1920×1080 пікселів) і яскравістю 480 кд/м2. Екран здатний відображати 90 % колірного простору DCI-P3 і отримав сертифікат німецької організації TUV Rheinland за високий рівень захисту від шкідливого синього світла. Розміри екранів не уточнюються, але користувач отримує аналог 140-дюймової панелі.

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Розумні окуляри Huawei Vision Glass / Фото Huawei

Зовні Vision Glass набагато більше нагадують звичайні окуляри, ніж VR-пристрій, що випускає компанія Meta. Зліва є роз'єм для підключення смартфона. Деякі джерела стверджують про можливість корекції за допомогою окулярів міопії, але ця інформація потребує додаткового підтвердження.



Пристрій виконуватиме роль додаткового екрану для смартфона / Фото Huawei

Важливо, що модель не має інтегрованого чипсета або накопичувача, неможливе і підключення зовнішнього жорсткого диска або SSD. Це значить, що ґаджет не самостійний і є таким собі додатковим екраном для смартфонів, планшетів або комп'ютерів. Ємність акумулятора не уточнюється, але пристрій зможе автономно пропрацювати досить довго.



Ціна ґаджета досі невідома / Фото Huawei

Ціна новинки буде оголошена пізніше. Huawei Vision Glass надійдуть у продаж у грудні. Додамо, що наприкінці минулого року Huawei вже представила модель Smart Glasses, з операційною системою Harmony OS, але без дисплеїв.