Характеристики умных очков

Модель получила MicroOLED-дисплеи с разрешением 1080p на каждый глаз (каждый 1920х1080 пикселей) и яркостью 480 кд/м2. Экран способен отображать 90% цветового пространства DCI-P3 и получил сертификат немецкой организации TUV Rheinland за высокий уровень защиты от вредного синего света. Размеры экранов не уточняются, но пользователь получает аналог 140-дюймовой панели.

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Умные очки Huawei Vision Glass / Фото Huawei

Внешне Vision Glass гораздо больше напоминают обычные очки, чем VR-устройство выпускаемое компанией Meta. Слева есть разъем для подключения смартфона. Некоторые источники утверждают о возможности коррекции с помощью очков миопии, но эта информация требует дополнительного подтверждения.



Устройство будет выполнять роль дополнительного экрана для смартфона / Фото Huawei

Важно, что модель не имеет интегрированного чипсета или накопителя, невозможно и подключение внешнего жесткого диска или SSD. Это значит, что гаджет не самостоятелен и является неким дополнительным экраном для смартфонов, планшетов или компьютеров. Емкость аккумулятора не уточняется, но устройство сможет автономно проработать достаточно долго.



Цена гаджета до сих пор неизвестна / Фото Huawei

Цена новинки будет объявлена позже. Huawei Vision Glass поступят в продажу в декабре. В конце прошлого года Huawei уже представила модель Smart Glasses, с операционной системой Harmony OS, но без дисплеев.

Обратите внимание! Необходимо заботиться о безопасности своего смартфона, ведь он содержит все важные сведения о вас. Если эта информация попадет в руки мошенников, можно потерять доступ к социальным сетям и даже деньги. Как повысить защищенность своего смартфона, читайте в нашем материале.