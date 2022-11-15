Характеристики розумних окулярів
Модель отримала MicroOLED-дисплеї з роздільною здатністю 1080p на кожне око (кожне 1920×1080 пікселів) і яскравістю 480 кд/м2. Екран здатний відображати 90 % колірного простору DCI-P3 і отримав сертифікат німецької організації TUV Rheinland за високий рівень захисту від шкідливого синього світла. Розміри екранів не уточнюються, але користувач отримує аналог 140-дюймової панелі.
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Розумні окуляри Huawei Vision Glass / Фото Huawei
Зовні Vision Glass набагато більше нагадують звичайні окуляри, ніж VR-пристрій, що випускає компанія Meta. Зліва є роз'єм для підключення смартфона. Деякі джерела стверджують про можливість корекції за допомогою окулярів міопії, але ця інформація потребує додаткового підтвердження.
Пристрій виконуватиме роль додаткового екрану для смартфона / Фото Huawei
Важливо, що модель не має інтегрованого чипсета або накопичувача, неможливе і підключення зовнішнього жорсткого диска або SSD. Це значить, що ґаджет не самостійний і є таким собі додатковим екраном для смартфонів, планшетів або комп'ютерів. Ємність акумулятора не уточнюється, але пристрій зможе автономно пропрацювати досить довго.
Ціна ґаджета досі невідома / Фото Huawei
Ціна новинки буде оголошена пізніше. Huawei Vision Glass надійдуть у продаж у грудні. Додамо, що наприкінці минулого року Huawei вже представила модель Smart Glasses, з операційною системою Harmony OS, але без дисплеїв.