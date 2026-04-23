Без кабіни та без водія: нова електровантажівка може змінити ринок перевезень в США

Каліфорнійський стартап Humble Robotics представив незвичну автономну вантажівку Hauler без водійської кабіни. Електрична платформа створена для роботи в логістичних хабах і промислових зонах, а її головна мета – здешевити перевезення та максимально автоматизувати доставку вантажів.

Компанія вважає, що саме такий формат транспорту може суттєво змінити сферу вантажних перевезень, ринок якої оцінюється приблизно у 900 мільярдів доларів, повідомляє InsideEVs.

Як працює вантажівка без кабіни?

Фактично Hauler є моторизованим причепом, який може працювати як самостійно, так і у зв'язці зі звичайним тягачем. Через відсутність кабіни конструкція стала приблизно на 20% легшою за традиційні вантажівки такого класу. Це дозволило не лише зменшити вагу, а й зробити платформу універсальнішою для різних типів робіт.

Розробники передбачили механізм зміни довжини кузова, завдяки чому Hauler можна адаптувати під різні задачі. Його можна використовувати для перевезення контейнерів, а також переобладнати, наприклад, під бетономішалку чи інші промислові потреби.

Вантажівка обладнана автоматизованим шассі, яке здатне змінювати розміри під вантаж / Фото Humble Robotics

Перший робочий прототип компанія зібрала менше ніж за шість місяців. Зараз машину готують до реальних випробувань у логістичних центрах та промислових зонах, де вона має продемонструвати свою ефективність у повсякденній роботі.

Технічні характеристики новинки орієнтовані саме на короткі маршрути всередині виробничих майданчиків, складів і хабів. Максимальний запас ходу становить 200 миль або приблизно 321,8 кілометра. Максимальна швидкість обмежена на рівні 55 миль на годину – це близько 88,5 км/год. Через це Hauler не розрахований на міжміські перевезення та далекі рейси.

Відомо, що вантажівка оснащена двома електричними осями, однак виробник поки не розкриває деталей щодо батарей та силових установок.

Для автономного руху використовується цілий набір сенсорів: камери, радари та лідари, які забезпечують круговий огляд на 360 градусів. Саме вони дозволяють системі постійно аналізувати ситуацію навколо автомобіля, як пише roboticstomorrow.

Hauler повністю роботизована вантажівка / Фото Humble Robotics

Ключову роль у керуванні відіграють нові візуально-мовні моделі VLA. Такий підхід дає змогу штучному інтелекту не просто реагувати на перешкоди, а й краще розуміти дорожню ситуацію та ухвалювати рішення у нестандартних сценаріях. У компанії вважають, що це допоможе швидше вивести технологію на комерційний ринок.

Проєкт очолює Еяль Коен – колишній співробітник Apple, Uber та Waabi. Для розвитку стартапу він уже залучив 24 мільйони доларів інвестицій від фонду Eclipse та інших партнерів.

Humble Robotics вже веде переговори з великими гравцями логістичного ринку щодо запуску перших пілотних програм. Головне завдання компанії – повністю автоматизувати доставку вантажів аж до моменту прибуття безпосередньо до вантажного дока, мінімізувавши участь людини в цьому процесі.