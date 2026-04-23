Компания считает, что именно такой формат транспорта может существенно изменить сферу грузовых перевозок, рынок которой оценивается примерно в 900 миллиардов долларов, сообщает InsideEVs.

Как работает грузовик без кабины?

Фактически Hauler является моторизованным прицепом, который может работать как самостоятельно, так и в связке с обычным тягачом. Из-за отсутствия кабины конструкция стала примерно на 20% легче традиционных грузовиков такого класса. Это позволило не только уменьшить вес, но и сделать платформу более универсальной для различных типов работ.

Разработчики предусмотрели механизм изменения длины кузова, благодаря чему Hauler можно адаптировать под различные задачи. Его можно использовать для перевозки контейнеров, а также переоборудовать, например, под бетономешалку или другие промышленные нужды.

Грузовик оборудован автоматизированным шасси, которое способно изменять размеры под груз / Фото Humble Robotics

Первый рабочий прототип компания собрала менее чем за шесть месяцев. Сейчас машину готовят к реальным испытаниям в логистических центрах и промышленных зонах, где она должна продемонстрировать свою эффективность в повседневной работе.

Технические характеристики новинки ориентированы именно на короткие маршруты внутри производственных площадок, складов и хабов. Максимальный запас хода составляет 200 миль или примерно 321,8 километра. Максимальная скорость ограничена на уровне 55 миль в час – это около 88,5 км/час. Из-за этого Hauler не рассчитан на междугородние перевозки и дальние рейсы.

Известно, что грузовик оснащен двумя электрическими осями, однако производитель пока не раскрывает деталей относительно батарей и силовых установок.

Для автономного движения используется целый набор сенсоров: камеры, радары и лидары, которые обеспечивают круговой обзор на 360 градусов. Именно они позволяют системе постоянно анализировать ситуацию вокруг автомобиля, как пишет roboticstomorrow.

Hauler полностью роботизированный грузовик / Фото Humble Robotics

Ключевую роль в управлении играют новые визуально-языковые модели VLA. Такой подход позволяет искусственному интеллекту не просто реагировать на препятствия, но и лучше понимать дорожную ситуацию и принимать решения в нестандартных сценариях. В компании считают, что это поможет быстрее вывести технологию на коммерческий рынок.

Проект возглавляет Эяль Коэн – бывший сотрудник Apple, Uber и Waabi. Для развития стартапа он уже привлек 24 миллиона долларов инвестиций от фонда Eclipse и других партнеров.

Humble Robotics уже ведет переговоры с крупными игроками логистического рынка по запуску первых пилотных программ. Главная задача компании – полностью автоматизировать доставку грузов вплоть до момента прибытия непосредственно в грузовой док, минимизировав участие человека в этом процессе.